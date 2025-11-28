Оксана Фёдорова объяснила своё молчание о решениях Аллы Пугачёвой — причина оказалась простой

Оксана Фёдорова отказалась оценивать поступки Аллы Пугачёвой

Телеведущая Оксана Фёдорова в подкасте "Сорян, это подкаст" сознательно отказалась давать оценки действиям Аллы Пугачёвой.

Обладательница титула "Мисс Вселенная" предпочла занять взвешенную позицию, призвав аудиторию к терпимости и объективности. Она отметила, что не обладает полной информацией о мотивах певицы.

"Конечно, Алла Борисовна — это мощь. Это человек, который изменил нашу эстраду. Есть, безусловно, вещи, которые заставляют уважать этого человека", — заявила Фёдорова, подчеркнув значимость творчества Пугачёвой.

При этом телеведущая акцентировала, что именно в России раскрылся талант Примадонны. Фёдорова объяснила своё нежелание осуждать певицу отсутствием понимания причин её решений, включая те, что связаны с её супругом Максимом Галкиным*.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста