Оксана Фёдорова объяснила своё молчание о решениях Аллы Пугачёвой — причина оказалась простой

Оксана Фёдорова отказалась оценивать поступки Аллы Пугачёвой
Телеведущая Оксана Фёдорова в подкасте "Сорян, это подкаст" сознательно отказалась давать оценки действиям Аллы Пугачёвой.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Обладательница титула "Мисс Вселенная" предпочла занять взвешенную позицию, призвав аудиторию к терпимости и объективности. Она отметила, что не обладает полной информацией о мотивах певицы.

"Конечно, Алла Борисовна — это мощь. Это человек, который изменил нашу эстраду. Есть, безусловно, вещи, которые заставляют уважать этого человека", — заявила Фёдорова, подчеркнув значимость творчества Пугачёвой.

При этом телеведущая акцентировала, что именно в России раскрылся талант Примадонны. Фёдорова объяснила своё нежелание осуждать певицу отсутствием понимания причин её решений, включая те, что связаны с её супругом Максимом Галкиным*.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста

