Оксана Фёдорова объяснила своё молчание о решениях Аллы Пугачёвой — причина оказалась простой

Телеведущая Оксана Фёдорова в подкасте "Сорян, это подкаст" сознательно отказалась давать оценки действиям Аллы Пугачёвой.
Обладательница титула "Мисс Вселенная" предпочла занять взвешенную позицию, призвав аудиторию к терпимости и объективности. Она отметила, что не обладает полной информацией о мотивах певицы.
"Конечно, Алла Борисовна — это мощь. Это человек, который изменил нашу эстраду. Есть, безусловно, вещи, которые заставляют уважать этого человека", — заявила Фёдорова, подчеркнув значимость творчества Пугачёвой.
При этом телеведущая акцентировала, что именно в России раскрылся талант Примадонны. Фёдорова объяснила своё нежелание осуждать певицу отсутствием понимания причин её решений, включая те, что связаны с её супругом Максимом Галкиным*.
* признан в России иностранным агентом по решению Минюста
