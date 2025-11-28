Кофе в постель, Мерседес у подъезда: Киркоров признался, кто помог ему пробиться в шоу-бизнеса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:08
Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров рассказал, кто помог ему раскрыть талант, и поделился опытом поддержки молодых артистов на конкурсе "Пой в душе".

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Народный артист России поделился воспоминаниями о начале своей музыкальной карьеры и рассказал, кто помог ему раскрыть талант. Артист. возглавил жюри Всероссийского конкурса "Пой в душе", поддерживая молодых исполнителей.

Киркоров о поддержке молодых исполнителей

Киркоров стал главным судьёй вокального конкурса "Пой в душе", финал которого прошёл в Центре исполнительских искусств на Добрынинской. Артист отметил важность поддержки начинающих музыкантов.

"Талантам надо помогать, бездарность сама пробьётся!" — рассуждает певец.

По словам звезды, многие молодые артисты сталкиваются с недоверием и сомнениями окружающих, как это случилось и с ним в начале пути. Для Киркорова работа в жюри стала возможностью не только оценить выступления, но и дать начинающим шанс показать себя на большой сцене.

Финал конкурса и достижения участников

Вечер был насыщен выступлениями юных исполнителей, которые исполнили хиты поэта Михаила Гуцериева, курирующего конкурс. Гран-при завоевал певец Егор Лысенков, а специальные призы в виде ротаций на радио и музыкальных каналах получили певица Дарья Заверяева и группа "Ассорти".

Киркоров подчеркнул, что поддержка талантов важна на всех этапах развития:

"Когда я начинал, не все верили в меня. Говорили, что у меня нет голоса, но были люди, которые поверили и помогли развить талант," — делится певец.

Артист вспомнил своё первое появление на телевидении в программе Ольги Молчановой.

"Ольга Борисовна пригласила меня в свою передачу "Шире круг". Я ужасно волновался, едва помнил, как спел. Обзвонил друзей, чтобы смотрели эфир. Очень приятно было увидеть себя на экране и знать, что это показывают всей стране", — вспоминает Киркоров.

Он добавил, что первые успехи не сделали его мгновенно знаменитым.

"В глубине души ожидал, что наутро стану знаменитым: кофе в постель, "Мерседес" у подъезда! Но никто особо не узнавал меня. Тогда я понял: чтобы успех пришёл, нужно работать долго и упорно", — цитирует слова короля российской эстрады "КП".

Учителя, которые меняют судьбу

Киркоров отметил особую роль своего педагога по вокалу Маргариты Ланды из Гнесинки. Она оказала решающее влияние на его карьеру и помогла обрести уверенность в собственных силах:

"Это единственный педагог, которому я буду обязан всю жизнь. Когда меня никуда не брали — ни в ГИТИС, ни в Гнесинку — она единственная поверила и научила петь", — рассказывает артист.

Именно благодаря наставнице Киркоров смог преодолеть сомнения и трудности, связанные с первыми шагами в музыкальной карьере.

Сравнение влияния наставников и собственных усилий

В истории Киркорова видно, как важно сочетание личного труда и поддержки:

  1. Наставники помогают раскрыть талант и исправить ошибки.

  2. Педагоги дают уверенность, когда окружающие сомневаются.

  3. Собственные усилия и постоянная практика формируют профессионализм.

  4. Публичные выступления и медийные проекты позволяют закрепить навыки и получить признание.

Такой баланс помогает начинающему артисту не потеряться среди множества конкурентов и постепенно строить карьеру.

Плюсы и минусы наставничества в музыке

Плюсы:
• Педагог помогает раскрыть природный талант.
• Наставник даёт поддержку в трудные моменты.
• Опытный совет помогает избежать типичных ошибок.

Минусы:
• Иногда зависимость от мнения учителя может ограничивать самостоятельность.
• Не все наставники обладают необходимыми навыками для всех типов вокала.
• Слишком сильное влияние может затруднить формирование индивидуального стиля.

Как выбрать педагога по вокалу

  1. Определите свои цели и стиль исполнения.

  2. Выбирайте педагога с опытом работы в вашем жанре.

  3. Обсудите подход к обучению и сроки достижения результатов.

  4. Убедитесь, что у вас есть доверительные отношения.

  5. Следите за тем, чтобы педагог поддерживал вашу индивидуальность.

Итоги и выводы

История Киркорова показывает, что успех в музыке требует сочетания таланта, труда и поддержки наставников. Даже когда окружающие сомневаются, вера и помощь профессионалов могут сыграть решающую роль. Молодые исполнители, такие как участники конкурса "Пой в душе", получают шанс проявить себя благодаря вниманию опытных музыкантов.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
