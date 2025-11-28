Николь Кидман готовит откровенные мемуары: что она расскажет о браке с Урбаном

Николь Кидман работает над мемуарами, где намерена подробно рассказать о своей жизни в Голливуде и личных отношениях.
Согласно данным инсайдеров, актриса планирует зафиксировать на бумаге собственную версию событий, включая детали двух громких браков. Особое внимание в книге уделят истории с Китом Урбаном и обстоятельствам их развода.
"Николь прожила много с 2001 года. Она получала награды и участвовала в крупных проектах, которые помогла создать с нуля", — сообщает источник, близкий к RadarOnline.
Издание отмечает, что Кидман подробно опишет попытки спасти Урбана от зависимости до момента, когда музыкант окончательно отверг возможность примирения.
Также в мемуарах найдётся место отношениям с Томом Крузом, остающимся темой для обсуждений спустя два десятилетия.
Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.