Николь Кидман готовит откровенные мемуары: что она расскажет о браке с Урбаном

Николь Кидман выпустит мемуары о Голливуде и личной жизни

Шоу-бизнес

Николь Кидман работает над мемуарами, где намерена подробно рассказать о своей жизни в Голливуде и личных отношениях.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Николь Кидман

Согласно данным инсайдеров, актриса планирует зафиксировать на бумаге собственную версию событий, включая детали двух громких браков. Особое внимание в книге уделят истории с Китом Урбаном и обстоятельствам их развода.

"Николь прожила много с 2001 года. Она получала награды и участвовала в крупных проектах, которые помогла создать с нуля", — сообщает источник, близкий к RadarOnline.

Издание отмечает, что Кидман подробно опишет попытки спасти Урбана от зависимости до момента, когда музыкант окончательно отверг возможность примирения.

Также в мемуарах найдётся место отношениям с Томом Крузом, остающимся темой для обсуждений спустя два десятилетия.