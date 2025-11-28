Не стесняясь в выражениях: бывшая жена Гуфа обрушилась с критикой на звёздных интервьюеров – кто попал под раздачу

Экс-супруга Гуфа усомнилась в профессионализме Утяшевой и Стрелец

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая жена рэпера Гуфа, блогерша Юлия Королёва позволила себе резкие оценки в адрес Ляйсан Утяшевой и Надежды Стрелец. Своё мнение она опубликовала в личном Telegram-канале, не выбирая выражений.

Фото: instagram by личный аккаунт Юлии Королёвой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Королёва

Королёва усомнилась в профессиональных качествах ведущих и содержании их программ. Особенно жёстко она отозвалась о манере речи Надежды Стрелец.

"Особенно Стрелец-Молодец с её умирающим, непоставленным голосом, от которого хочется спать через секунду, как от скучной книги", — заявила Королёва, ссылаясь на собственные ощущения от просмотра.

Проект Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка" она назвала действием, которое перечёркивает спортивные достижения гимнастки. По мнению модели, такое шоу лишь подрывает авторитет Утяшевой.

Часто с критикой в адрес Надежды Стрелец выступает её коллега, журналистка Ксения Собчак. Недавно они вновь столкнулись в публичном споре и высмеяли друг друга за слова-паразиты.