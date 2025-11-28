Судьба бренда Пугачёвой оказалась под вопросом: почему Рождественские встречи могут стать достоянием каждого

Пугачёва может лишиться прав на бренд "Рождественские встречи"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Исключительные права Аллы Пугачёвой на товарный знак "Рождественские встречи", согласно данным Федерального института промышленной собственности, действуют до осени 2026 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Latheme, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алла Пугачёва

Если правообладатель не подаст заявление на продление, бренд утратит правовую защиту. Это откроет возможность для свободного коммерческого использования названия любыми лицами.

"По истечении установленного срока охраны и при отсутствии заявления от правообладателя, товарный знак может быть признан прекратившим свою правовую охрану", — сообщает Super.ru.

Телевизионный фестиваль был центральным проектом певицы, выходившим в эфир на протяжении четверти века. Его уникальное название прочно ассоциируется с именем Пугачёвой. Решение о дальнейшей судьбе бренда пока остаётся за ней.