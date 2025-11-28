Судьба бренда Пугачёвой оказалась под вопросом: почему Рождественские встречи могут стать достоянием каждого

Исключительные права Аллы Пугачёвой на товарный знак "Рождественские встречи", согласно данным Федерального института промышленной собственности, действуют до осени 2026 года.
Если правообладатель не подаст заявление на продление, бренд утратит правовую защиту. Это откроет возможность для свободного коммерческого использования названия любыми лицами.
"По истечении установленного срока охраны и при отсутствии заявления от правообладателя, товарный знак может быть признан прекратившим свою правовую охрану", — сообщает Super.ru.
Телевизионный фестиваль был центральным проектом певицы, выходившим в эфир на протяжении четверти века. Его уникальное название прочно ассоциируется с именем Пугачёвой. Решение о дальнейшей судьбе бренда пока остаётся за ней.
Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.