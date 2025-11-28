Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чтобы потерять жир, на ужин нужно есть тартар из лосося — Арианна Вильяскуэса
Диких кошек включили в список хищников для устранения — Il Fatto Quotidiano
Сухой воздух спровоцировал подсыхание кончиков у плюща
Влажный климат Японии ускорил коррозию подвески и днища
Упадок Ицана не связан с засухой, показало исследование профессора Гвиннета
Масло лаванды ускоряет заживление кожи и разглаживает морщины
Рыбацкая деревня в лагуне сохранила древние промыслы — SolNews
Садальский призвал компенсировать потери по делу Долиной государству
Частый приём обезболивающих повышает риск инфаркта — онколог Владимир Ивашков

Судьба бренда Пугачёвой оказалась под вопросом: почему Рождественские встречи могут стать достоянием каждого

Пугачёва может лишиться прав на бренд "Рождественские встречи"
0:54
Шоу-бизнес

Исключительные права Аллы Пугачёвой на товарный знак "Рождественские встречи", согласно данным Федерального института промышленной собственности, действуют до осени 2026 года.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Latheme, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алла Пугачёва

Если правообладатель не подаст заявление на продление, бренд утратит правовую защиту. Это откроет возможность для свободного коммерческого использования названия любыми лицами.

"По истечении установленного срока охраны и при отсутствии заявления от правообладателя, товарный знак может быть признан прекратившим свою правовую охрану", — сообщает Super.ru.

Телевизионный фестиваль был центральным проектом певицы, выходившим в эфир на протяжении четверти века. Его уникальное название прочно ассоциируется с именем Пугачёвой. Решение о дальнейшей судьбе бренда пока остаётся за ней.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Домашние животные
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Кангал занимает первое место по силе укуса среди собак — PETBOOK
Домашние животные
Кангал занимает первое место по силе укуса среди собак — PETBOOK
На глубине 4000 м обнаружено образование чёрного кислорода — Nature Geoscience
Наука и техника
На глубине 4000 м обнаружено образование чёрного кислорода — Nature Geoscience
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Сухой воздух спровоцировал подсыхание кончиков у плюща
Влажный климат Японии ускорил коррозию подвески и днища
Упадок Ицана не связан с засухой, показало исследование профессора Гвиннета
Масло лаванды ускоряет заживление кожи и разглаживает морщины
Рыбацкая деревня в лагуне сохранила древние промыслы — SolNews
Садальский призвал компенсировать потери по делу Долиной государству
Частый приём обезболивающих повышает риск инфаркта — онколог Владимир Ивашков
Соль повышает температуру кипения воды по данным поваров
Моторы Lada рассчитаны на пробег от 220 тысяч км — инженер Григорий Лычёв
Утреннее опрыскивание предотвращает переохлаждение растений
