Сватался и кинул на деньги: какие испытания прошла Ольга Бузова на пути к успеху в новом фильме

Поющая ведущая Ольга Бузова сыграет саму себя в комедии "Равиоли Оли", где придется преодолевать мошенничество и строить собственное счастье в неожиданной истории.

Звезда "Дома-2" готова показать новый этап своей творческой жизни. В ближайшем проекте певица и телеведущая сыграет саму себя, а сюжет позволит зрителям увидеть её не только как публичную личность, но и как женщину, которая умеет преодолевать трудности и достигать целей.

"Для нас "Равиоли Оли" — важный жанровый проект. Мы давно хотели сделать большую романтическую комедию, которая объединяет легкость, самоиронию и современную женскую историю. В центре сюжета — Ольга Бузова, артистка с огромной аудиторией и редким умением быть настоящей. Для неё это дебютная главная роль, и она справилась с задачей превосходно", — заявила генеральный продюсер фильма Лика Бланк.

Сюжет нового сериала

В основе сериала "Равиоли Оли" — история отношений Ольги с красавцем Генрихом. По сюжету молодой человек готов сделать певице предложение, а она планирует инвестировать собственные заработки в недвижимость. Генрих же предлагает более оригинальный вариант — совместно вложиться в завод по производству пельменей в небольшом городе Нижние Теплышки. Бузова соглашается, но вскоре выясняется, что будущий жених оказался мошенником: деньги исчезают, а аферист пропадает.

Не желая опускать руки, главная героиня отправляется в провинциальный город, чтобы распродать оборудование и вернуть хотя бы часть вложенных средств. Этот сюжет полон юмора, романтики и неожиданных ситуаций, что делает комедию одновременно легкой и жизненной.

Актёрский состав

Помимо самой Ольги Бузовой, в картине участвуют такие артисты, как:

Владимир Яглыч

Вольфганг Черни

Максим Лагашкин

Ева Смирнова

Марина Федункив

Эвелина Бледанс

Анна Рытова

Роль главной героини стала для Бузовой долгожданной. Несмотря на участие в масштабных проектах ТНТ, до этого она никогда не играла центральный персонаж.

"Мне в жизни не раз приходилось падать, но я всегда находила в себе силы встать и идти дальше. Съёмки "Равиоли Оли" стали для меня тем самым кино, которое я ждала. Я будто заново прожила свою историю, только на этот раз с идеальным сценарием и счастливым финалом. Надеюсь, зрители, которые, как и я, ищут свою любовь и иногда ошибаются, увидят в этом фильме отражение себя и поймут, что счастье не случается "просто так" — его нужно готовить своими руками, как те самые равиоли", — сказала певица.

Факты за кадром

Как Ольга Бузова готовилась к главной роли?

Подробности не разглашаются, но она работала с командой сценаристов и режиссёра, чтобы полностью погрузиться в персонаж.

Сколько времени заняли съемки?

Проект снимался несколько месяцев, включая выезды на локации в провинциальные города.

Что нового для Бузовой в этом проекте?

Главная роль, возможность сыграть саму себя и передать личный опыт в жанре романтической комедии.

Проект "Равиоли Оли" стал первой главной ролью Бузовой в кино. В сериале сочетаются реальные элементы биографии певицы с художественным вымыслом. Идея показать себя в комедийной истории возникла после нескольких лет успешной работы на телевидении.

Исторический контекст

Ольга Бузова начинала карьеру на телевидении и в шоу-бизнесе.

В прошлом у певицы были крупные проекты: собственный ресторан, именная криптовалюта, книги и коллекции одежды.

Новый проект символизирует переход к более зрелым ролям и профессиональному росту, объединяя телевизионную и музыкальную деятельность.