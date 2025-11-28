Обуза для детей или активная старость? Валерия объяснила, для чего изнуряет себя тренировками

Валерия призналась, что боится стать обузой для своих детей

Певица Валерия делится секретами долгой бодрости и активного образа жизни. Звезда боится стать обузой для родных и сохранить здоровье на долгие годы.

Исполнительница хита "Часики" давно поняла, что забота о себе напрямую связана с заботой о близких. Поддерживая здоровье и бодрость, она не только улучшает качество собственной жизни, но и снимает лишние переживания с родных. Исполнительница стремится сохранить активность на долгие годы, чтобы не стать обузой для детей.

"Я не хочу быть обузой своим детям, буду делать всё, чтобы этого не случилось. Я говорю сейчас не только о материальной стороне вопроса, хотя это тоже важно. Мы понимаем, что с возрастом неизбежно возникают проблемы со здоровьем, поэтому нужно суметь себя поддержать, чтобы оставаться в строю ещё долго. О здоровье нужно заботиться и для того, чтобы детям было проще, когда нам будет лет по 80-90. У меня большие планы на будущее, мне нужно быть активной, бодрой, самостоятельной. Это прямо самая главная моя задача", — говорит она в интервью Алине Топаловой.

Спорт и привычки семьи

Валерия пыталась вовлечь в спортивную жизнь и супруга, однако привычка к активному образу жизни далась ему нелегко. Несмотря на это, недавно продюсер Иосиф Пригожин всё же начал работать над своим здоровьем — настолько усердно, что однажды потерял сознание на съёмках проекта.

По словам Валерии, дома в Москве супругу сложно войти в спортивный режим из-за постоянных звонков и дел. Но во время отдыха или гастролей ему удается включаться в активность легче.

"Иосиф — большой молодец, потому что этим летом он ежедневно ходил со мной в зал, гулял 15-20 км. И это ему легко дается, он это любит. Похудел! Мы вернулись из отпуска, и все говорят: "Иосиф, как ты хорошо выглядишь!" И мне радостно от этих комплиментов, потому что это и моё достижение тоже!" — делилась месяц назад артистка.

Личная история и новый этап жизни

Валерия встретила Пригожина в начале 2000-х, и с тех пор её жизнь изменилась. Новый союз стал для неё источником поддержки и уверенности. До этого она пережила сложный период, связанный с неудачным браком.

"Ключевой момент — когда рядом с тобой появляется человек, готовый о тебе заботиться и снять с тебя груз с проблем. Это настолько ценно! Особенно когда ты всю жизнь один нёс-нёс-нёс все проблемы, решал их, ходил по разным кабинетам, чего-то добивался. У меня была иллюзия, будто я девочка-продюсер. И тут появляется человек, который говорит: "Нет-нет, я это сделаю". И заботится не только о тебе, а обо всех, кто тебе дорог, и с вниманием относится к тому, что тебе дорого. То есть он принимает тебя со всем твоим миром", — трогательно повествует певица.

Советы шаг за шагом

Начните с коротких прогулок — 10-15 минут в день. Постепенно увеличивайте нагрузку: велотренажер, плавание или лёгкий фитнес. Найдите мотивацию в совместных занятиях с близкими. Ведите дневник активности — отслеживание прогресса стимулирует. Используйте приложения и трекеры для контроля состояния и достижений.

А что если…

Если не заботиться о здоровье с молодости, к 50-60 годам нагрузка на сердце и суставы будет сильнее. Регулярные тренировки и активный образ жизни способны замедлить процесс старения и сохранить бодрость.

С чего начать

Как выбрать подходящий вид спорта?

Выбирайте активность по интересам: плавание, бег, фитнес, велопрогулки — главное регулярность и удовольствие.

Сколько стоит поддержка здоровья?

Можно начать с бесплатных прогулок и домашних тренировок, тренажерный зал или спортивные курсы потребуют вложений от 2000–5000 руб./мес.

Что лучше для семьи — совместные тренировки или индивидуальные?

Комбинируйте: совместные прогулки укрепляют отношения, а индивидуальные занятия позволяют развиваться в собственном темпе.

Мифы и правда

Миф: «Возраст — препятствие для спорта».

Правда: движение полезно в любом возрасте, главное — корректная нагрузка. Миф: «Только дорогие клубы дают результат».

Правда: регулярные упражнения дома или на свежем воздухе тоже эффективны. Миф: «Похудеть можно быстро без усилий».

Правда: стабильные результаты приходят только при систематичности и контроле питания.

Сон и психология

Сон и эмоциональное состояние напрямую влияют на эффективность тренировок. Качественный сон помогает восстанавливаться, снижает стресс и укрепляет иммунитет.

3 интересных факта

Совместные спортивные занятия повышают уровень счастья на 20%. Ходьба более 10 000 шагов в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Позитивное подкрепление, вроде комплиментов, улучшает мотивацию для физических нагрузок.