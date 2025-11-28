Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимой фиалки хуже растут из-за сухого воздуха и нехватки света
Небольшие дозы оливкового масла поддерживают здоровье кожи и шерсти — эксперт Маллиу
Длительное сидение повышает риск болезней сердца — сообщила кардиолог Сант’Ана
Время приготовления мидий для пасты составляет 2–3 минуты, уточнили кулинарные экспер
Ермак контролирует всю вертикаль власти Зеленского — политолог Бойков
Раствор уксуса и воды успешно очищает внешнюю поверхность стекла духовки — Malatec
Студии видеопроизводства предупредили о рисках ИИ для отрасли
Экс-супруга Гуфа усомнилась в профессионализме Утяшевой и Стрелец
Супруга Дмитрия Дюжева объяснила редкие выходы в свет

Истерит на всю страну: почему дизайнер Махмудов назвал певицу Славу гормональной девочкой

Дизайнер Махмудов призвал Славу не позориться и не нападать на Долину
4:45
Шоу-бизнес

Дизайнер Джемал Махмудов резко отреагировал на слова певицы Славы, которой не понравился костюм певицы Ларисы Долиной в цветах российского флага.

Певица Слава
Фото: ВК-аккаунт певицы Славы by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Слава

Слава недавно записала видеообращение, в котором рассказала о своих эмоциях по поводу ситуации с Ларисой Долиной и мошенничеством в сфере недвижимости. Певица призналась, что 70-летняя коллега всегда вызывала у неё раздражение, а теперь, когда оформление квартир усложнилось, она сталкивается с проблемами в продаже жилья и не может помочь близким, её злость только усилилась. Однако в этом видео пострадал не только образ Ларисы Александровны, но и стилист Джемал Махмудов, работавший над костюмом певицы в цветах российского флага.

Конфликт и недопонимание

Слава подчеркнула, что ранее извинилась за момент, когда Долина отказалась принять цветы от поклонников из-за аллергии. Артистка отметила, что тогда старалась быть тактичной, но позже сожалела о своей позиции.

"Когда она вышла в цветах российского флаге и ей аплодировали. Ну, дизайнеру просто респект в кавычках, и артистке", — сказала Слава.

Джемал Махмудов рассказал, что после этих слов был задет и удивлён резкой критикой со стороны певицы. По его словам, в личной встрече Слава вела себя дружелюбно и даже предлагала сотрудничество, однако теперь её комментарии звучат иначе:

"А тут она меня называет дизайнером в кавычках, который выпустил Ларису как колобка. Настолько по-хамски это! Я ей культурно написал в сообщения, чтобы она не позорилась и не показывала себя 13-летней гормональной девочкой, которая истерит на всю страну. Вы взрослая женщина, не позорьтесь, потом будете жалеть", — сказал Махмудов в комментарии "СтарХиту".

Причины недовольства

Джемал объяснил, что Славой часто управляют эмоции, и она не всегда видит себя со стороны. Это, по его мнению, приводит к резким высказываниям в адрес уважаемых людей:

"Не этой барышне судить, что красиво, а что нет", — добавил он.

Он также напомнил, что наряд Ларисы Долиной в стиле триколора обсуждали во всём мире, а костюм был уникальным и создавался специально для проекта.

Создание коллекции и костюмов

Махмудов подробно рассказал о работе над коллекцией "Великая", в которую вошли образы не только для Долиной, но и для других известных артистов, таких как Волочкова и Погребняк. Коллекция получила широкий резонанс:

"Я же делал Долиной костюм из коллекции "Великая", где ещё выходили и Волочкова, и Погребняк. Это на всех каналах показывали, даже из Америки и Европы у меня заказывали эту коллекцию. Совет Федераций про меня снял сюжет. Мы наделали правильного шума, это было специально придумано мной, чтобы привлечь внимание, потому что никому Неделя моды не нужна без артистов. Поэтому я сделал максимально яркие образы, а сама коллекция была вся кутюрная. Я столько ткани потратил на платье, на накидку", — подытожил Махмудов.

Он отметил, что костюмы были уникальными, с большим количеством вложенного труда и внимания к деталям, чтобы создать впечатляющие сцены на показах.

Сложности работы с медийными персонами

Ситуация с критикой Славы показала, как непросто работать с артистами, когда эмоции берут верх над профессиональной оценкой. Махмудов подчеркнул, что важно сохранять профессионализм и видеть общий контекст:

  1. Проекты с известными артистами привлекают внимание к коллекциям.

  2. Эмоциональные высказывания могут сильно искажать восприятие работы дизайнера.

  3. Публичные люди должны учитывать влияние слов на профессиональные отношения.

А что если…

Если бы Слава заранее обсудила свои комментарии с дизайнером, конфликт можно было бы минимизировать. Обсуждение эмоций и ожиданий помогает сохранить рабочие отношения и публичный имидж.

Исторический контекст

Публикации и обсуждения наряда Ларисы Долиной, а также коллекции "Великая", показали, как ярко кутюрная мода влияет на восприятие шоу-бизнеса и как дизайнерские решения формируют культурные тренды.

Интересные факты

  1. Коллекция "Великая" включала эксклюзивные ткани, которые заказывались из Европы.

  2. На всех показах костюмы Долиной активно обсуждали в зарубежных СМИ.

  3. Работа над кутюрными образами требует сочетания моды и сценического искусства.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Гигантский протуберанец в 80 раз больше Земли отделился от Солнца — ИКИ РАН
Наука и техника
Гигантский протуберанец в 80 раз больше Земли отделился от Солнца — ИКИ РАН
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Домашние животные
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Домашние животные
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Последние материалы
Супруга Дмитрия Дюжева объяснила редкие выходы в свет
Капитальный ремонт двигателя обеспечил стабильный ресурс агрегата
Безалкогольные напитки содержат остаточный этанол по данным физиолога А. Калюжина
Начал работу первый в РФ мультбрендовый центр белорусской техники
Сравнение с идеалами усиливает тревожность по данным психологов
Зимние кроссовки названы самой удобной обувью сезона — Elle
Правильная пропитка делает универсальную пахлаву нежной и хрустящей — Кьяра Белломо
К 2100 вода Анд снизится до критических уровней — исследователи
В декабре большинство комнатных растений вступает в состояние покоя
Агрессия кокер спаниелей возникла из-за стресса — ветеринар Амир Анвари
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.