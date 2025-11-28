Истерит на всю страну: почему дизайнер Махмудов назвал певицу Славу гормональной девочкой

Дизайнер Махмудов призвал Славу не позориться и не нападать на Долину

Дизайнер Джемал Махмудов резко отреагировал на слова певицы Славы, которой не понравился костюм певицы Ларисы Долиной в цветах российского флага.

Фото: ВК-аккаунт певицы Славы by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Слава

Слава недавно записала видеообращение, в котором рассказала о своих эмоциях по поводу ситуации с Ларисой Долиной и мошенничеством в сфере недвижимости. Певица призналась, что 70-летняя коллега всегда вызывала у неё раздражение, а теперь, когда оформление квартир усложнилось, она сталкивается с проблемами в продаже жилья и не может помочь близким, её злость только усилилась. Однако в этом видео пострадал не только образ Ларисы Александровны, но и стилист Джемал Махмудов, работавший над костюмом певицы в цветах российского флага.

Конфликт и недопонимание

Слава подчеркнула, что ранее извинилась за момент, когда Долина отказалась принять цветы от поклонников из-за аллергии. Артистка отметила, что тогда старалась быть тактичной, но позже сожалела о своей позиции.

"Когда она вышла в цветах российского флаге и ей аплодировали. Ну, дизайнеру просто респект в кавычках, и артистке", — сказала Слава.

Джемал Махмудов рассказал, что после этих слов был задет и удивлён резкой критикой со стороны певицы. По его словам, в личной встрече Слава вела себя дружелюбно и даже предлагала сотрудничество, однако теперь её комментарии звучат иначе:

"А тут она меня называет дизайнером в кавычках, который выпустил Ларису как колобка. Настолько по-хамски это! Я ей культурно написал в сообщения, чтобы она не позорилась и не показывала себя 13-летней гормональной девочкой, которая истерит на всю страну. Вы взрослая женщина, не позорьтесь, потом будете жалеть", — сказал Махмудов в комментарии "СтарХиту".

Причины недовольства

Джемал объяснил, что Славой часто управляют эмоции, и она не всегда видит себя со стороны. Это, по его мнению, приводит к резким высказываниям в адрес уважаемых людей:

"Не этой барышне судить, что красиво, а что нет", — добавил он.

Он также напомнил, что наряд Ларисы Долиной в стиле триколора обсуждали во всём мире, а костюм был уникальным и создавался специально для проекта.

Создание коллекции и костюмов

Махмудов подробно рассказал о работе над коллекцией "Великая", в которую вошли образы не только для Долиной, но и для других известных артистов, таких как Волочкова и Погребняк. Коллекция получила широкий резонанс:

"Я же делал Долиной костюм из коллекции "Великая", где ещё выходили и Волочкова, и Погребняк. Это на всех каналах показывали, даже из Америки и Европы у меня заказывали эту коллекцию. Совет Федераций про меня снял сюжет. Мы наделали правильного шума, это было специально придумано мной, чтобы привлечь внимание, потому что никому Неделя моды не нужна без артистов. Поэтому я сделал максимально яркие образы, а сама коллекция была вся кутюрная. Я столько ткани потратил на платье, на накидку", — подытожил Махмудов.

Он отметил, что костюмы были уникальными, с большим количеством вложенного труда и внимания к деталям, чтобы создать впечатляющие сцены на показах.

Сложности работы с медийными персонами

Ситуация с критикой Славы показала, как непросто работать с артистами, когда эмоции берут верх над профессиональной оценкой. Махмудов подчеркнул, что важно сохранять профессионализм и видеть общий контекст:

Проекты с известными артистами привлекают внимание к коллекциям. Эмоциональные высказывания могут сильно искажать восприятие работы дизайнера. Публичные люди должны учитывать влияние слов на профессиональные отношения.

А что если…

Если бы Слава заранее обсудила свои комментарии с дизайнером, конфликт можно было бы минимизировать. Обсуждение эмоций и ожиданий помогает сохранить рабочие отношения и публичный имидж.

Исторический контекст

Публикации и обсуждения наряда Ларисы Долиной, а также коллекции "Великая", показали, как ярко кутюрная мода влияет на восприятие шоу-бизнеса и как дизайнерские решения формируют культурные тренды.

Интересные факты

Коллекция "Великая" включала эксклюзивные ткани, которые заказывались из Европы. На всех показах костюмы Долиной активно обсуждали в зарубежных СМИ. Работа над кутюрными образами требует сочетания моды и сценического искусства.