Терпеть её не могу: почему певица Слава обрушилась с критикой на Ларису Долину

История о том, как сделка с элитной квартирой певицы Ларисы Долиной привела к неожиданным трудностям на рынке недвижимости и изменила условия для других артистов.

Анастасия Сланевская, известная как певица Слава, вновь оказалась в центре обсуждений — на этот раз из-за неожиданной проблемы с продажей недвижимости. Певица эмоционально объяснила, что её попытки реализовать несколько квартир натолкнулись на неожиданные препятствия, и виной тому, по её словам, стала громкая история с участием Ларисы Долиной. Ситуация вышла далеко за рамки обычных трудностей на рынке вторичного жилья, и артистка не скрывает возмущения.

Неожиданные препятствия

История, по словам певицы, началась с того, что внимание к сделкам артистов оказалось повышенным после громкого судебного разбирательства вокруг квартиры Ларисы Долиной. Теперь любой продавец-публичная персона вынужден проходить дополнительные проверки — от справок из наркологических учреждений до видеопротокола сделки. Станет ли это новым "нормативом" для всех медийных людей, пока непонятно, но именно это обстоятельство и заставило Славу высказаться столь резко.

Своё возмущение она выразила через видеообращение, где напомнила, что совсем недавно пыталась хорошо относилась к Долиной.

"Из-за моей "любимой" Ларисы Александровны Долиной я не могу продать ни одну из своих квартир. Хочу помочь детям с домом, хочу давно перестроить свой дом, еще у сестры делаю ремонт. И вот "благодаря" этой певице, которую я терпеть не могу. Вы знаете, я ведь недавно извинилась, когда она не взяла цветы у поклонника из-за якобы аллергии. Я подумала, мол, уважаемый человек, некрасиво смеяться. Но теперь жалею", — призналась Сланевская.

Славу потрясло, что теперь проверочные процедуры стали настолько строгими, будто речь идёт о продаже стратегических объектов. Она опасается, что потенциальные покупатели будут считать артистов заведомо ненадёжными продавцами.

Что привело к ужесточению проверок

В центре скандала — продажа квартиры Ларисой Долиной. Певица получила деньги за элитное жильё в Хамовниках, но стала жертвой мошенников, перечислив им всю сумму. В результате суд вернул жильё самой артистке, а покупательница осталась ни с чем. Эта история всколыхнула рынок — риелторы начали требовать от продавцов дополнительные гарантии, чтобы избежать повторения резонансного случая.

Слава не скрывает раздражения, когда выяснилось, что теперь и ей придётся проходить расширенные проверки.

"Сейчас из-за созданной ею обстановки мне нужно обойти все наркологические клиники, сходить фиг знает куда, фиг знает зачем. А вдруг покупатели узнают, что я артистка, и подумают, что я могу их развести. Спасибо вам большое-пребольшое!" — саркастически обратилась она к Ларисе Долиной.

Когда риелтор сообщил ей новые условия, певица восприняла это болезненно.

"Если честно, меня прямо трясёт, я говорить нормально не могу. Звонит мой риелтор, с которым я работаю сто тысяч лет, и выдает такое. Я человек закона, всегда работаю честно. Не обращаюсь к аферистам, которые обманывают бедных людей, оставляя их без всего. Но Ларисе вернули квартиру! Зашибись ситуация! Мало того, что мне надо все наркодиспансеры пройти, еще и записать сделку на видео, у меня будет допрос на тему "нормальный ты или нет". Я просто в полном шоке"" — заявила певица.

В завершение своей тирады певица даже показала кадр из шоу "Маска", где Лариса Долина была в костюме оленя — иронизируя, что для финансирования ремонта сестры ей самой тоже нужно надевать костюм и устраивать шоу для всей страны.