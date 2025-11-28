Терпеть её не могу: почему певица Слава обрушилась с критикой на Ларису Долину

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:16
Шоу-бизнес

История о том, как сделка с элитной квартирой певицы Ларисы Долиной привела к неожиданным трудностям на рынке недвижимости и изменила условия для других артистов.

Певица Лариса Долина
Фото: ВК-аккаунт Ларисы Долиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Лариса Долина

Анастасия Сланевская, известная как певица Слава, вновь оказалась в центре обсуждений — на этот раз из-за неожиданной проблемы с продажей недвижимости. Певица эмоционально объяснила, что её попытки реализовать несколько квартир натолкнулись на неожиданные препятствия, и виной тому, по её словам, стала громкая история с участием Ларисы Долиной. Ситуация вышла далеко за рамки обычных трудностей на рынке вторичного жилья, и артистка не скрывает возмущения.

Неожиданные препятствия

История, по словам певицы, началась с того, что внимание к сделкам артистов оказалось повышенным после громкого судебного разбирательства вокруг квартиры Ларисы Долиной. Теперь любой продавец-публичная персона вынужден проходить дополнительные проверки — от справок из наркологических учреждений до видеопротокола сделки. Станет ли это новым "нормативом" для всех медийных людей, пока непонятно, но именно это обстоятельство и заставило Славу высказаться столь резко.

Своё возмущение она выразила через видеообращение, где напомнила, что совсем недавно пыталась хорошо относилась к Долиной. 

"Из-за моей "любимой" Ларисы Александровны Долиной я не могу продать ни одну из своих квартир. Хочу помочь детям с домом, хочу давно перестроить свой дом, еще у сестры делаю ремонт. И вот "благодаря" этой певице, которую я терпеть не могу. Вы знаете, я ведь недавно извинилась, когда она не взяла цветы у поклонника из-за якобы аллергии. Я подумала, мол, уважаемый человек, некрасиво смеяться. Но теперь жалею", — призналась Сланевская.

Славу потрясло, что теперь проверочные процедуры стали настолько строгими, будто речь идёт о продаже стратегических объектов. Она опасается, что потенциальные покупатели будут считать артистов заведомо ненадёжными продавцами.

Что привело к ужесточению проверок

В центре скандала — продажа квартиры Ларисой Долиной. Певица получила деньги за элитное жильё в Хамовниках, но стала жертвой мошенников, перечислив им всю сумму. В результате суд вернул жильё самой артистке, а покупательница осталась ни с чем. Эта история всколыхнула рынок — риелторы начали требовать от продавцов дополнительные гарантии, чтобы избежать повторения резонансного случая.

Слава не скрывает раздражения, когда выяснилось, что теперь и ей придётся проходить расширенные проверки.

"Сейчас из-за созданной ею обстановки мне нужно обойти все наркологические клиники, сходить фиг знает куда, фиг знает зачем. А вдруг покупатели узнают, что я артистка, и подумают, что я могу их развести. Спасибо вам большое-пребольшое!" — саркастически обратилась она к Ларисе Долиной.

Когда риелтор сообщил ей новые условия, певица восприняла это болезненно.

"Если честно, меня прямо трясёт, я говорить нормально не могу. Звонит мой риелтор, с которым я работаю сто тысяч лет, и выдает такое. Я человек закона, всегда работаю честно. Не обращаюсь к аферистам, которые обманывают бедных людей, оставляя их без всего. Но Ларисе вернули квартиру! Зашибись ситуация! Мало того, что мне надо все наркодиспансеры пройти, еще и записать сделку на видео, у меня будет допрос на тему "нормальный ты или нет". Я просто в полном шоке"" — заявила певица.

Как правильно готовиться к продаже жилья

  1. Собрать полный пакет документов, включая справки из наркодиспансера и ПНД.

  2. Заказать юридическую проверку объекта через специализированный сервис.

  3. Заключить договор с риелтором, имеющим опыт работы с публичными клиентами.

  4. Согласовать видеозапись сделки заранее.

  5. Прописать в договоре ответственность сторон на случай мошенничества.

Каждый шаг помогает снизить стресс — и продавцу, и покупателю, особенно если недвижимость премиальная.

А что если…

Если рынок продолжит реагировать так же остро, медийным людям придётся менять стратегию — например, продавать недвижимость через доверенных лиц или открывать сделки только квалифицированным покупателям, которые проходят собственную проверку.

Мифы и правда

Миф: дополнительные справки — прихоть риелторов.
Правда: они требуются для защиты покупателя на фоне мошенничества.

Миф: публичные продавцы чаще обманывают.
Правда: большинство из них дорожат репутацией и проводят сделки официально.

Миф: такие проверки действуют только в Москве.
Правда: регионы постепенно перенимают эту практику.

Три интересных факта

  1. После крупных мошеннических схем рынок элитной недвижимости часто меняет правила.

  2. В премиальном сегменте видеопротокол сделки стал нормой ещё до публичных скандалов.

  3. Репутационный риск для артистов иногда выше финансового, особенно если история становится вирусной.

Исторический контекст

  1. • Продажи элитной недвижимости всегда привлекали мошенников.

  2. • Громкие судебные процессы периодически меняют подход к безопасности сделок.

  3. • Публичные люди традиционно сталкиваются с повышенными требованиями к документам и проверкам.

В завершение своей тирады певица даже показала кадр из шоу "Маска", где Лариса Долина была в костюме оленя — иронизируя, что для финансирования ремонта сестры ей самой тоже нужно надевать костюм и устраивать шоу для всей страны.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
