Значок на лацкане превратился в личный код: как память о легендарном наставнике ведёт Машкова вперёд

Машков носит на лацкане значок с подписью Олега Табакова
3:27
Шоу-бизнес

Владимир Машков — один из тех артистов, чей путь в кино и театре складывался не благодаря случайности, а благодаря упорству, внимательности к профессии и редкой способности к самообновлению. Его образ "мужской классики" на экране сформировался давно, однако интерес к нему не ослабевает. За этим стоит не только талант, но и строгая внутренняя дисциплина, уважение к своим наставникам и готовность пробовать неизведанное.

Владимир Машков
Фото: mos.ru by Ю. Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владимир Машков

Как Машков сохраняет форму и рабочий ритм

Годы идут, а Владимир Машков остаётся примером физической выносливости. Худощавый, сухой, рельефный — такой он выходит на сцену и на экран. Чтобы держать тело в тонусе после 50 лет, мало просто посещать спортзал. Требуются выверенное питание, сон, работа со стрессом, регулярные тренировки и постоянная корректировка режима.

Актёр не раз признавался, что внимательно следит за состоянием организма: отказ от лишнего сахара и фастфуда, силовые упражнения, растяжка и плавание позволяют поддерживать тонус, сопоставимый с молодыми коллегами.

Память о наставниках

Несколько лет поклонники спрашивали, что за значок Машков носит на лацкане. Позже он рассказал, что это — подпись Олега Табакова, его учителя и художественного руководителя. Этот скромный знак стал личным напоминанием о человеке, который сыграл огромную роль в творческом становлении актёра. Машков подчёркивает, что уважение к педагогам и школе — основа профессиональной культуры.

Эксперименты, роли и риск

Творческая биография артиста — пример смелого отношения к жанрам и образам. Распутин, Емельян Пугачёв, сержант-"дед" из фильма "Делай — раз!", олигарх, сербский киллер в голливудском боевике — диапазон впечатляет.

Роль Саши в американском фильме "В тылу врага" стала настолько яркой, что разработчики компьютерной игры GTA IV использовали его образ при создании персонажа. Это редкий пример, когда российский актёр влияет на мировую игровую индустрию.

Социальная позиция и отказ от депутатского мандата

В 2011 году Машков получил мандат депутата от Кузбасса, но отказался от места в Госдуме. При этом он продолжает поддерживать родной Новокузнецк: участвует в благотворительных программах, помогает детским учреждениям, занимается поиском ресурсов для их ремонта.

Он не боится быть смешным

Несмотря на серьёзные экранные образы, актёр легко относится к себе. Селфи с трёхметровой куклой обезьяны во время поездки в Марсель — пример того, как он сочетает харизму и самоиронию.

Умение вдохновлять

Работая худруком Театра Табакова, Машков уделяет внимание воспитанию молодёжи. На одном из просмотров культового фильма "Обыкновенный фашизм" он обратился к студентам.

"Размышляйте! Всё, что вы видели ужасного в этом фильме, начинается с одного — равнодушия. Для актёра равнодушие — смерть", — сказал Владимир Машков.

Его слова — напоминание о том, что в профессии важно не только мастерство, но и способность чувствовать.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
