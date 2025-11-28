Разлука, боль и слёзы: почему Светлана Крючкова появилась на публике в инвалидном кресле

Актриса Светлана Крючкова появилась на публике в инвалидном кресле

Актриса Светлана Крючкова неожиданно появилась на премии в инвалидном кресле и рассказала, как личные переживания, семья и разлука стали частью её роли и вернули её в кино.

Фото: ВК-аккаунт Светланы Крючковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Светлана Крючкова

Крючкова давно стала частью культурной памяти целого поколения. Её голос, манера играть, способность одним взглядом передать эмоциональную глубину — всё это сделало её роли узнаваемыми. Но даже людям, привыкшим видеть актрису сильной и уверенной, иногда приходится выходить к публике в непростом состоянии. На премии режиссёра Никиты Михалкова "Бриллиантовая бабочка", где её наградили как лучшую актрису, Крючкова впервые появилась в инвалидном кресле. Однако это не помешало ей спокойно, с привычным достоинством и даже шутками пообщаться с прессой.

Как актриса объяснила своё состояние

Многие журналисты сразу заметили, что Крючкова передвигается в кресле. Она не скрывала, что после тяжёлого ковида организм дал осложнение, и сейчас не всё в порядке с самочувствием.

"Перекосило после осложнений от ковида", — сказала актриса.

Несмотря на это, перед интервью она поднялась, прошла к пресс-волу и долго отвечала на вопросы. Впрочем, усталости в её голосе не было — только искренность и готовность рассказать, что привело её обратно в кино после десятилетнего перерыва.

Почему она согласилась на роль

Главным мотивом фильма "Двое в одной жизни, не считая собаки" стала тема, которая затронула её личную историю. У артистки двое сыновей, и один из них уже почти три десятилетия живёт за границей. Внуки родились там же, поэтому встречи со своей семьёй она ждёт годами. Этот внутренний опыт оказался удивительно созвучен сюжету картины.

В одном из эпизодов героиня произносит реплику, которая для Крючковой стала не просто текстом — она проговорила её, думая о собственной семье.

"Мне очень понравился сценарий. Я 10 лет не снималась… Мы с Андреем Евгеньевичем Зайцевым до этого не были знакомы — он два года писал сценарий. У меня два сына, к счастью, но один из них уже 27 лет живет не со мной в России, и мои внуки тоже родились там. Они говорят по-русски, конечно, но они родились далеко… И есть момент в фильме, когда я говорю: "Мне так больно слышать, как Надюшка стала плохо говорить по-русски". А я ведь говорю это про свою настоящую внучку. Это моя личная боль", — сдерживая слезы, поведала знаменитость.

Этот эмоциональный переломный момент стал одной из причин, по которым актриса не просто исполнила роль — она прожила её.

Как внучка стала частью фильма

Зайцев долго искал девочку, которая могла бы говорить по-русски с лёгким акцентом — чтобы сцена получилась правдивой. Решение неожиданно подсказала сама Крючкова.

"Андрей Евгеньевич сказал, где нам взять девочку, которая говорит по-русски, но с акцентом? Ответила, у нас есть такая девочка. Я её не видела шесть лет… И когда я говорю о ней, у меня горло перехватывает. Это в фильме видно — такое не сыграть, это нужно прожить. Она говорит с акцентом: "Бабушка, дедушка, поздравляю вас с годовщиной, я вас очень люблю"", — рассказала Крючкова.

Эта семейная нота сделала сцену особенно трогательной, ведь на экране оказалась реальная связь поколений.

Сюжетные детали, рожденные из личных разговоров

Режиссёр Андрей Зайцев много раз приезжал к актрисе. Их беседы о жизни, взрослении детей, разлуке и любви к дому постепенно превращались в сцены. Некоторые детали стали основой ключевых моментов картины.

Крючкова вспомнила историю, которая поразила режиссёра и в итоге вошла в фильм: когда её сын уехал во Францию, она долго не могла даже заходить в его комнату.

"Когда Митя уехал во Францию… Я никого не пускала в комнату сына — просто закрыла её. И он это взял в сценарий. Я же пела те песни, которые пела ему сама… "Смелым орлёнком на ясные зори ты улетишь из гнезда". Двадцать семь лет он живет там — не потому, что там хорошо. Но он в десятом классе полюбил девочку… Бывает такая любовь? Бывает. И вот он живёт с этой девочкой", — раскрыла Крючкова.

Эти слова звучат как признание матери, которая приняла выбор своего взрослого ребёнка, хотя сердце продолжает хранить боль.

Встреча, которая вернула силы

После долгого перерыва семья наконец собралась в Петербурге: внуки — Антон и Полина — приехали в Россию. Это событие стало одним из самых радостных для актрисы за последние годы. Она заметила, что дети не утратили связи с культурой страны, в которой живут предки.

"А внук и внучечка — Антон и Полина — в этом году приезжали, мы познакомились. Мы уже друг друга узнали… Полина поёт по-русски и по-французски", — похвасталась актриса.

Но особенно её поразил старший внук, который проявил глубокий интерес к русской литературе.

"Зашел в лицей Пушкина в Царском селе, увидел силуэты, без лиц, и ткнул пальцем: "Пушкин. Дельвиг. Кюхельбекер". Наши русские дети этого не знают! А он сказал: "А я русский француз". С гордостью", — вспоминала актриса.

Эта встреча стала для неё исцелением после долгой разлуки.

Как актёру работать с личным опытом в роли

Бережно пересматривать свои эмоциональные воспоминания. Использовать дыхательные техники, чтобы не "утонуть" в переживаниях. Опираясь на личную историю, держать профессиональную дистанцию. При необходимости обращаться к коучу по актёрскому мастерству. Внимать советам режиссёра, чтобы эмоции служили сцене.

А что если бы Крючкова не вернулась в кино?

Картина могла бы получить совершенно иное эмоциональное ядро. Личная интонация актрисы стала основой нескольких сцен. Без её участия героиня, возможно, была бы менее многослойной, а центральная тема разлуки — не такой подлинной.

Мифы и правда

• Миф: актёр всегда обязан полностью проживать роль.

Правда: существуют безопасные техники, позволяющие держать дистанцию.

• Миф: долгий перерыв делает возвращение в кино почти невозможным.

Правда: многое зависит от роли, мотивации и режиссёра.

• Миф: личные переживания мешают игре.

Правда: при грамотном подходе они становятся ресурсом.

3 интересных факта

• Многие отечественные актёры, как и Крючкова, возвращались в кино после десятилетних пауз.

• Внуки актрисы выросли билингвами — это сейчас распространено в семьях, живущих в разных странах.

• В фильме использованы подлинные семейные детали, что редко допускается в традиционном производстве кино.

Исторический контекст

• Эмиграция 1990-2000-х создала новые семейные модели — дети и внуки часто живут в разных странах.

• Современные режиссёры всё чаще опираются на документальность эмоций, а не только на драматургию.

• Ковид и его последствия изменили жизни тысяч людей, включая артистов, которыми восхищались десятилетия.