Разлука, боль и слёзы: почему Светлана Крючкова появилась на публике в инвалидном кресле

Актриса Светлана Крючкова неожиданно появилась на премии в инвалидном кресле и рассказала, как личные переживания, семья и разлука стали частью её роли и вернули её в кино.
Крючкова давно стала частью культурной памяти целого поколения. Её голос, манера играть, способность одним взглядом передать эмоциональную глубину — всё это сделало её роли узнаваемыми. Но даже людям, привыкшим видеть актрису сильной и уверенной, иногда приходится выходить к публике в непростом состоянии. На премии режиссёра Никиты Михалкова "Бриллиантовая бабочка", где её наградили как лучшую актрису, Крючкова впервые появилась в инвалидном кресле. Однако это не помешало ей спокойно, с привычным достоинством и даже шутками пообщаться с прессой.
Многие журналисты сразу заметили, что Крючкова передвигается в кресле. Она не скрывала, что после тяжёлого ковида организм дал осложнение, и сейчас не всё в порядке с самочувствием.
"Перекосило после осложнений от ковида", — сказала актриса.
Несмотря на это, перед интервью она поднялась, прошла к пресс-волу и долго отвечала на вопросы. Впрочем, усталости в её голосе не было — только искренность и готовность рассказать, что привело её обратно в кино после десятилетнего перерыва.
Главным мотивом фильма "Двое в одной жизни, не считая собаки" стала тема, которая затронула её личную историю. У артистки двое сыновей, и один из них уже почти три десятилетия живёт за границей. Внуки родились там же, поэтому встречи со своей семьёй она ждёт годами. Этот внутренний опыт оказался удивительно созвучен сюжету картины.
В одном из эпизодов героиня произносит реплику, которая для Крючковой стала не просто текстом — она проговорила её, думая о собственной семье.
"Мне очень понравился сценарий. Я 10 лет не снималась… Мы с Андреем Евгеньевичем Зайцевым до этого не были знакомы — он два года писал сценарий. У меня два сына, к счастью, но один из них уже 27 лет живет не со мной в России, и мои внуки тоже родились там. Они говорят по-русски, конечно, но они родились далеко… И есть момент в фильме, когда я говорю: "Мне так больно слышать, как Надюшка стала плохо говорить по-русски". А я ведь говорю это про свою настоящую внучку. Это моя личная боль", — сдерживая слезы, поведала знаменитость.
Этот эмоциональный переломный момент стал одной из причин, по которым актриса не просто исполнила роль — она прожила её.
Зайцев долго искал девочку, которая могла бы говорить по-русски с лёгким акцентом — чтобы сцена получилась правдивой. Решение неожиданно подсказала сама Крючкова.
"Андрей Евгеньевич сказал, где нам взять девочку, которая говорит по-русски, но с акцентом? Ответила, у нас есть такая девочка. Я её не видела шесть лет… И когда я говорю о ней, у меня горло перехватывает. Это в фильме видно — такое не сыграть, это нужно прожить. Она говорит с акцентом: "Бабушка, дедушка, поздравляю вас с годовщиной, я вас очень люблю"", — рассказала Крючкова.
Эта семейная нота сделала сцену особенно трогательной, ведь на экране оказалась реальная связь поколений.
Режиссёр Андрей Зайцев много раз приезжал к актрисе. Их беседы о жизни, взрослении детей, разлуке и любви к дому постепенно превращались в сцены. Некоторые детали стали основой ключевых моментов картины.
Крючкова вспомнила историю, которая поразила режиссёра и в итоге вошла в фильм: когда её сын уехал во Францию, она долго не могла даже заходить в его комнату.
"Когда Митя уехал во Францию… Я никого не пускала в комнату сына — просто закрыла её. И он это взял в сценарий. Я же пела те песни, которые пела ему сама… "Смелым орлёнком на ясные зори ты улетишь из гнезда". Двадцать семь лет он живет там — не потому, что там хорошо. Но он в десятом классе полюбил девочку… Бывает такая любовь? Бывает. И вот он живёт с этой девочкой", — раскрыла Крючкова.
Эти слова звучат как признание матери, которая приняла выбор своего взрослого ребёнка, хотя сердце продолжает хранить боль.
После долгого перерыва семья наконец собралась в Петербурге: внуки — Антон и Полина — приехали в Россию. Это событие стало одним из самых радостных для актрисы за последние годы. Она заметила, что дети не утратили связи с культурой страны, в которой живут предки.
"А внук и внучечка — Антон и Полина — в этом году приезжали, мы познакомились. Мы уже друг друга узнали… Полина поёт по-русски и по-французски", — похвасталась актриса.
Но особенно её поразил старший внук, который проявил глубокий интерес к русской литературе.
"Зашел в лицей Пушкина в Царском селе, увидел силуэты, без лиц, и ткнул пальцем: "Пушкин. Дельвиг. Кюхельбекер". Наши русские дети этого не знают! А он сказал: "А я русский француз". С гордостью", — вспоминала актриса.
Эта встреча стала для неё исцелением после долгой разлуки.
Бережно пересматривать свои эмоциональные воспоминания.
Использовать дыхательные техники, чтобы не "утонуть" в переживаниях.
Опираясь на личную историю, держать профессиональную дистанцию.
При необходимости обращаться к коучу по актёрскому мастерству.
Внимать советам режиссёра, чтобы эмоции служили сцене.
Картина могла бы получить совершенно иное эмоциональное ядро. Личная интонация актрисы стала основой нескольких сцен. Без её участия героиня, возможно, была бы менее многослойной, а центральная тема разлуки — не такой подлинной.
• Миф: актёр всегда обязан полностью проживать роль.
Правда: существуют безопасные техники, позволяющие держать дистанцию.
• Миф: долгий перерыв делает возвращение в кино почти невозможным.
Правда: многое зависит от роли, мотивации и режиссёра.
• Миф: личные переживания мешают игре.
Правда: при грамотном подходе они становятся ресурсом.
• Многие отечественные актёры, как и Крючкова, возвращались в кино после десятилетних пауз.
• Внуки актрисы выросли билингвами — это сейчас распространено в семьях, живущих в разных странах.
• В фильме использованы подлинные семейные детали, что редко допускается в традиционном производстве кино.
• Эмиграция 1990-2000-х создала новые семейные модели — дети и внуки часто живут в разных странах.
• Современные режиссёры всё чаще опираются на документальность эмоций, а не только на драматургию.
• Ковид и его последствия изменили жизни тысяч людей, включая артистов, которыми восхищались десятилетия.
Ученые предлагают революционный взгляд на сознание: не продукт мозга, а основа всего сущего. Новая модель объединяет квантовую физику и философию.