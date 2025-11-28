Были каштановые: как больная раком Кейт Миддлтон объяснила метаморфозу со своими волосами

Кейт Миддлтон объяснила изменение цвета волос выгоранием на солнце

Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон неожиданно раскрыла, почему её волосы стали светлее.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кулуарная беседа на одном из самых ярких королевских мероприятий неожиданно подарила публике редкий момент откровенности. История о том, почему волосы принцессы Уэльской стали заметно светлее, стремительно разлетелась по британским СМИ — и вызвала немало обсуждений. Хотя сама Кейт дала простой ответ, стилисты уверены: в её образе не обошлось без тонкой профессиональной работы. В итоге внимание приковано не только к цвету её локонов, но и к тому, как современные техники окрашивания помогают добиться естественного сияния.

"Они были каштановые, но на солнце стали светлее", — сказала принцесса Уэльская.

В марте 2024 года Кейт Миддлтон призналась, что у неё рак. Принцесса рассказала, что проходит химиотерапию, но не объяснила, с каким именно онкологическим заболеванием она столкнулась.

Как появилась история о новом оттенке

Интерес к изменившейся прическе возник после беседы принцессы с актрисой Сью Поллард за кулисами Королевского эстрадного представления в Альберт-холле. Поллард заметила, что волосы принцессы выглядят светлее, чем обычно, и получила тот самый комментарий, который тут же подхватили журналисты.

Сдвиг в сторону более мягкого, "медового" оттенка публику стали замечать ещё летом, когда семья провела отпуск у греческих островов. На фотографиях после путешествия волосы Кейт действительно стали теплее, что создало ощущение естественного выгорания на солнце.

Однако стилисты уверены: естественный свет дал направление, но не завершил преобразование.

Что говорят эксперты по окрашиванию

Мастера, анализировавшие снимки для британской прессы, объясняют: одних солнечных лучей недостаточно, чтобы цвет получился столь ровным. Плавные переходы, подчёркнутые блики и мягкость оттенков — признаки профессиональной техники.

Специалисты выделяют несколько аспектов:

• медово-русый оттенок визуально освежает кожу;

• осветлённые пряди особенно подчёркивают зелёные глаза принцессы;

• эффект выглядит естественным, но требует точной работы мастера и грамотного подбора тона.

По их мнению, волосы принцессы "сияют и выглядят по-настоящему роскошно" благодаря комбинации природного воздействия и салонных процедур, напоминающих современные техники наподобие "babylights" или мягкого "air touch".

Почему цвет "меняется" на разных фотографиях

Этот вопрос тоже обсуждают много. Причина, по словам специалистов, почти всегда в освещении: студийный свет, вспышка, уличная тень, блики — всё это по-разному влияет на восприятие оттенка.

Звёздный стилист Адем Ойгур уточнил, что на ярком солнце локоны Кейт могут казаться почти золотистыми, а в закрытых помещениях — снова тёмно-каштановыми. Он объясняет, что это нормально для волос, в которых сочетаются несколько тонов.

Как добиться похожего эффекта

Начните с профессиональной диагностики волос — мастер оценит структуру и естественный оттенок. Выберите мягкие техники: бейбилайтс, лёгкий балаяж или тонирование без резких контрастов. Используйте салонные масла с УФ-защитой — они предотвращают пересушивание волос на солнце. Для домашнего ухода подойдут продукты с керамидами и аргановым маслом, создающие сияние. Раз в месяц обновляйте оттенок с помощью щадящего тонирующего средства. Укладывайте волосы с лёгкими термозащитными спреями, чтобы подчеркнуть блики.

А что если оттенок хочется вернуть к более тёмному?

В этом случае стилисты советуют действовать осторожно: резкое затемнение может сделать волосы визуально плотными и тяжёлыми. Лучше выбрать мягкое тонирующее средство, которое постепенно вернёт глубину цвета, сохранив естественные блики.

Советы колористики

Как выбрать оттенок, который будет выглядеть естественно?

Лучше ориентироваться на природный тон волос и оттенок кожи. Мастер подберёт цвет, который подчеркнёт черты лица.

Сколько стоит салонная процедура для мягкого осветления?

Цена варьируется от 8 до 25 тысяч рублей в зависимости от техники, длины волос и уровня салона.

Что лучше: тонирование или сложная техника осветления?

Если нужен временный эффект — тонирование. Если хочется стойкого и многослойного результата — подойдут балаяж или бейбилайтс.

Мифы и правда

• Миф: солнечный свет может полностью изменить цвет волос.

Правда: солнце лишь осветляет верхний слой, но не создаёт сложных переходов.

• Миф: натуральные масла могут заменить тонирование.

Правда: масла добавляют блеск, но не меняют оттенок.

Три интересных факта

Чаще всего волосы светлеют не только из-за солнца, но и из-за солёной морской воды. Блики на волосах лучше всего заметны при мягком рассеянном свете — именно так снимают рекламные кампании. Принцесса Уэльская давно выбирает оттенки, приближённые к натуральным, что помогает образу оставаться узнаваемым.

Исторический контекст

• В 1990-х техника "мелирование" была основной для осветления.

• В 2000-х появились плавные переходы — "шатуш".

• В 2010-х мир захватили "балаяж" и "бейбилайтс".

• Сегодня в тренде многослойное окрашивание с тонкой работой по длине.