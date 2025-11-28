Похититель новоселья: какое неожиданное решение по делу Долиной предложил Садальский

Садальский призвал компенсировать потери по делу Долиной государству

История с квартирой певицы Ларисы Долиной превратилась в показательный пример того, как одна сделка способна привести к многомесячной судебной борьбе и неожиданным последствиям.

Певица Лариса Долина

Садальский в очередной раз привлёк внимание публики, высказавшись о длительной истории с квартирой Долиной. Его комментарий стал отправной точкой для нового витка обсуждений, хотя сама история длится уже более года и включает несколько судебных уровней, заявления сторон и множество спорных оценок. Ситуация получилась в духе современного рынка недвижимости: переплетение человеческого фактора, уязвимости перед мошенниками и сложностей юридических процедур.

"Кассационный суд аннулировал сделку по продаже украденной ранее мошенниками квартиры певицы Ларисы Долиной. Судья огласила вердикт, постановив, что кассационная жалоба Лурье должна быть оставлена без удовлетворения. Ну, если никто не виноват и все добросовестные, то виновато государство, и оно должно компенсировать всем всё в полном объеме", — написал актёр.

Хронология и суть конфликта

На конец ноября 2025 года стало окончательно ясно, что Второй кассационный суд в Москве подтвердил право Ларисы Долиной на квартиру площадью 236 м² в Хамовниках. Стоимость объекта превышает 112 млн рублей, и именно с него началась череда судебных тяжб. Покупательница недвижимости Полина Лурье подала кассационную жалобу, но её отклонили. Адвокат Лурье всё ещё намерен обратиться в Верховный суд.

История началась в августе 2024 года, когда сделка купли-продажи была проведена после давления со стороны телефонных мошенников. Долина заявила, что стала жертвой аферистов, предположительно действовавших из Украины. Хамовнический суд признал сделку недействительной: певица подписала документы "под влиянием заблуждения". Апелляция посоветовала покупательнице добиваться возврата средств у мошенников, а не у певицы.

Весной 2025 года суд первой инстанции официально вернул Долиной право собственности, расторгнув все договоры. Встречный иск Полины Лурье — о выселении певицы — отклонили. На этом фоне соцсети породили волну мемов, изображающих певицу в образе Гринча: зрители посчитали её "похитителем новоселья", хотя юридически ситуация оказалась куда сложнее.

Как защититься при покупке элитной квартиры

Проверить объект через свежую выписку ЕГРН: заказать документ стоит недорого, но он даёт полную картину по истории собственников. Использовать услуги нотариуса, который дополнительно проверит паспортные данные участников сделки. Применять банковскую ячейку или аккредитив — это снижает риск передачи денег мошенникам. Оформлять сделку через проверенное агентство: крупные компании страхуют ответственность и работают с собственной службой безопасности. Использовать сервисы вроде проверки благонадёжности объекта на крупных маркетплейсах недвижимости — они сравнивают данные из Росреестра, баз БТИ и кадастра.

А что если…

Если бы Долина не успела обратиться в суд, объект мог бы перейти к следующему покупателю, а цепочка прав усложнилась бы многократно. В таком случае вернуть недвижимость стало бы труднее, а спор превратился бы в многоуровневый процесс с десятками участников.

Мифы и правда

• Миф: если документы оформлены у нотариуса, мошенничество исключено.

Правда: поддельные доверенности встречаются, и нотариусы тоже становятся жертвами обмана.

• Миф: элитная недвижимость защищена от афер.

Правда: стоимость объектов делает их особенно привлекательными для преступников.

Три интересных факта

Больше половины мошенничеств в сфере недвижимости связаны с телефонными звонками — социнженерия остаётся главным инструментом. В Москве доля элитных квартир, попадающих в судебные разбирательства, составляет около 3% от рынка. Современные сервисы проверки недвижимости используют алгоритмы, которые сопоставляют данные из десятков реестров.

Исторический контекст

• В 1990-х годах рынок недвижимости часто сталкивался с поддельными приватизационными документами.

• В 2000-х появились массовые схемы с "чёрными риелторами".

• С 2010-х основным способом обмана стали телефонные звонки и поддельные электронные документы.