Сплетни о параличе обрушились лавиной: Киркоров намекнул на запутавшую всех странность в своей речи

Киркоров опроверг слухи о параличе лицевого нерва

3:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На презентации нового альбома певицы Жасмин царила тёплая и почти домашняя атмосфера. Гости расслабленно общались, обсуждали музыку, делились впечатлениями. И среди них — Филипп Киркоров, который оказался особенно разговорчивым и охотно отвечал на вопросы журналистов. Возможно, дело было в настроении, а может — в той искренней энергии, которую создала "девчонка из Дербента", но певец оказался открыт практически для любых тем, включая те, что раньше обходил стороной.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Одним из самых горячо обсуждаемых слухов в светской среде стали предположения о возможных проблемах исполнителя со здоровьем. В прессе и телеграм-каналах активно обсуждали версию о параличе лицевого нерва, который якобы влияет на его речь. Вопрос звучал провокационно, но Киркоров не стал уходить от ответа.

"У меня паралич нерва? Нет, я вроде не замечал, что у меня проблемы с речью", — приводит слова Киркорова "МК".

После этого он сам уточнил, что действительно знает о своих особенностях произношения. Но подчёркивает: речь не идёт ни о каких тяжёлых диагнозах или нарушениях.

"Я, может, иногда в силу того, что я болгарин, могу пропустить какую-то одну букву. "У меня "Ш" мягкая очень — это я знаю", — отметил он.

И завершил тему уверенным и спокойным опровержением.

"Паралича лицевого нерва у меня нет: в этом плане всё в порядке", — заявил артист.

В последнее время вокруг имени исполнителя ходит немало пересудов. Помимо слухов о здоровье обсуждался и ещё один резонансный момент — якобы отказ Киркорова от новогодних корпоративов. В индустрии подобное событие выглядело бы почти сенсацией, ведь он долгие годы остаётся одним из самых востребованных артистов в период зимних праздников. Но и этот слух певец рассеял настолько же спокойно.

Филипп со свойственной ему прямотой сообщил журналистам, что собирается работать весь праздник. Он подчёркивает: разговоры о "пустом графике" не соответствуют действительности. Наоборот, у него образовался плотный пул заказов, а сам он по-прежнему относится к концертам с уважением и благодарностью.

По словам артиста, он не планирует снижать темпов: пока слушатели хотят слышать его песни, он продолжит выходить на сцену, будь то большой концерт или камерное выступление в новогоднюю ночь.

Мифы и правда о публичных людях

• Миф: знаменитости всегда скрывают проблемы со здоровьем.

• Правда: многие охотно рассказывают о самочувствии, чтобы развеять сплетни.

• Миф: отсутствие выступлений означает спад карьеры.

• Правда: графики меняются по множеству причин — отдых, подготовка шоу, съёмки.

Интересные факты

Болгарское происхождение Киркорова действительно влияет на его артикуляцию — он сам говорил об этом в интервью. Новогодние праздники традиционно самые загруженные для артистов эстрады. Лёгкие слухи в шоу-бизнесе часто становятся вирусными быстрее официальных комментариев.

Исторический контекст: как развивалась традиция новогодних концертов

В 1990-е корпоративы стали ключевым источником дохода артистов. В 2000-е сформировался рынок праздничных выступлений с фиксированными ставками. Сегодня такие мероприятия — целая индустрия со своими правилами и трендами.