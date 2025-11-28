Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дом Лолиты наполнился неожиданным теплом: сюрприз друзей стал напоминанием о давнем желании

Лолита получила в подарок виниловый проигрыватель
3:30
Шоу-бизнес

Певица Лолита поделилась с подписчиками, какие сюрпризы ей преподнёс её давний товарищ Антон Андросов — руководитель волонтёрской организации "Скорая молодёжная помощь". В своём Telegram-канале она показала короткое видео и рассказала, как именно получила эти подарки и почему они оказались для неё такими значимыми.

Лолита
Фото: commons.wikimedia.org by IraNata, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лолита

Антон вместе с коллегами побывал на одном из концертов артистки и после выступления решил порадовать её небольшим, но душевным набором. Лолита устроилась прямо на полу своей квартиры, чтобы подробно показать каждый предмет и объяснить, чем он её зацепил.

Что именно подарили певице

Первые презенты были простыми и домашними. Среди них — футболка с символикой волонтёров и плетёная корзинка с угощениями. Как пояснила певица, команда друзей недавно вернулась из Заполярья, поэтому в корзину положили всё, что обычно привозят с таких холодных северных мест: варенье, продукты длительного хранения и несколько баночек тресковой икры. Лолита призналась, что одна из банок была вскрыта почти сразу.

"Вчера мне как раз очень хотелось есть, а в квартире шаром покати. Я открыла одну баночку с икрой — их было две — и съела. После этого поджелудочная мне сказала: ещё одна банка, и мы с тобой поедем на какие-нибудь таблетки", — пошутила Лолита.

Но главное ожидало в конце. Андросов подарил певице вещь, о которой она давно говорила, но всё откладывала покупку. Это оказался современный проигрыватель для винила, к которому друзья приложили несколько пластинок — Владимира Высоцкого, Уитни Хьюстон и легендарной группы ABBA.

Артистка призналась, что, хоть она и выпускала собственные виниловые издания, проигрывателя дома у неё не было.

"Даже при том, что я выпустила винил, проигрывателя дома у меня не было. Я не знаю, где они это всё достали, но посмотрите, что теперь у меня есть", — похвасталась артистка.

В завершение видео Лолита обратилась лично к Андросову, подчёркивая, какое место он занимает в её жизни.

"Антон, я тебя люблю. Ты мне по-настоящему близкий человек, который всегда вызывает у меня восхищение тем, что в самые сложные ситуации может броситься на помощь людям", — сказала Лолита.

И напоследок она запустила пластинку Уитни Хьюстон, показывая подписчикам, что подарок пришёлся ей по душе:

"Вот оно счастье", — заключила певица.

Три интересных факта

  1. Уитни Хьюстон — один из самых продаваемых певиц в истории, поэтому её винил часто становится предметом коллекционирования.

  2. Пластинки ABBA после выхода фильма "Mamma Mia!" пережили настоящий всплеск популярности.

  3. Виниловые проигрыватели снова вошли в моду после 2010-х, и спрос на них растёт каждый год.

Исторический контекст

• В 1970–1980-х винил был основным форматом для музыки, пока не появились компакт-диски.
• В начале 2000-х рынок винила почти исчез из-за цифровой революции.
• После 2015 года винил пережил "второе рождение", превратившись в символ атмосферы, ручного подхода и осознанного потребления.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
