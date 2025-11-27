Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Я это чувствую по энергетике: ясновидящая поразила Жасмин неожиданным предсказанием

Гадалка заявила, что у певицы Жасмин может родиться дочь
3:04
Шоу-бизнес

Праздничный вечер, который Жасмин посвятила выходу второго восточного альбома, превратился в атмосферное представление с погружением в традиции её родного Дербента. Артистка словно открыла гостям дверь в собственные воспоминания: фойе оказалось поделено на тематические зоны, каждая из которых передавала частичку культуры, знакомой ей с детства. Гостей ждала музыка, ремёсла, ароматы и неожиданности, которые невозможно было предугадать заранее.

Жасмин
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жасмин

Как пишет "МК", певица появилась в зале в алом платье, сияющем так, будто на нём рассыпали россыпь драгоценных камней. Она улыбалась — не как звезда, а как хозяйка, встречающая дорогих гостей, и сразу предупредила, что проведёт всех по импровизированным уголкам родины.

В первой зоне артистка остановилась у станка, где мастера ткали ковры. Здесь её накрыла волна воспоминаний: когда-то она сидела рядом с бабушкой и всё делала вместе с ней. Жасмин не скрыла, что руки помнят больше, чем кажется, и спустя пару движений она уже уверенно переплетала нити, будто годы и не прошли. Эта сцена создала доверительный тон всему вечеру — таким же тёплым оказался и следующий эпизод, когда артистка подошла к гадалке, работающей с кофейной гущей.

Певица заранее предупредила гостей, что относится к подобным ритуалам с лёгким юмором и опорой на веру, но решила в этот раз не отказываться от забавной традиции. Вопросов было два: появится ли у неё внучка и состоится ли выпуск третьего восточного альбома. Ответ гадалки прозвучал однозначно:

"Всё будет!" — сообщила ясновидящая.

Когда журналисты спросили у певицы о возможной дочке, она улыбнулась и сказала, что вряд ли уже сама станет мамой, но гадалка опровергла её слова.

"Если очень захотите, и она будет. Я это чувствую по энергетике", — заявила гадалка.

Артистка призналась, что была бы искренне счастлива, если судьба подарит ей ещё одного ребёнка.

Интересные факты

• Ковроткачество в Дагестане считается одним из древнейших ремёсел региона.
• На Востоке кофе по-особому ценится: ритуал его приготовления может длиться дольше самого застолья.
• Красный цвет в традиционной культуре символизирует радость и благополучие — именно поэтому наряд Жасмин так органично вписался в тематику вечера.

Исторический контекст

• Ковровые мастерские Дагестана формировались веками, и многие семейные техники передавались по наследству.
• Гадание на гуще как развлечение распространилось в Европе в XVIII веке, а затем стало популярным в светских салонах.
• Восточные музыкальные праздники традиционно объединяли целые семьи и соседние общины, превращая любую встречу в яркое событие.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
