Новости Все >
Светская Москва обсуждает странный треугольник: кто запустил роман Диброва на полной скорости

Полина Диброва была инициатором нового романа бывшего мужа
2:50
Шоу-бизнес

История личной жизни телеведущего Дмитрия Диброва в последние месяцы стала темой для обсуждений в светской среде. Поводом послужили сообщения о том, что его роман с нутрициологом Екатериной Гусевой зародился в тот период, когда его брак с Полиной Дибровой трещал по швам. Информация поступила от источников, близких к окружению семьи, и впоследствии разошлась по СМИ. На первый взгляд — типичная история о расставании и новом увлечении, но детали её развития выглядят куда сложнее.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

По данным "КП", инициатором неожиданного сближения стала сама Полина, которая якобы обсуждала этот план в кругу близких подруг. Согласно слухам, идея появилась на фоне её собственных отношений с бизнесменом Романом Товстиком. Как утверждает источник, знакомые из женского клуба помогали ей обдумывать стратегию, а решимость подкрепляла уверенность, что Дмитрию нужен человек, который поддержал бы его в эмоционально тяжёлый период.

"Более того, Полина прямым текстом сказала мужу, что не против, если у него возникнет интерес к Екатерине. Идею познакомить Диброва с Гусевой подкинула психолог Полины", — рассказал инсайдер.

Отдельно подчёркивается, что общение между телеведущим и Екатериной началось вполне естественно: Дмитрий обратился к ней как к специалисту, когда решил заняться здоровьем и сбросить лишний вес. Консультации постепенно переросли в дружеское взаимодействие, а затем — в более глубокое чувство. Предположительно, это произошло на фоне уже громкого семейного конфликта и подготовки к разводу. Роман стал развиваться осенью 2025 года.

Что лежало в основе их сближения

Источники утверждают, что между Дмитрием и Екатериной возникло не только взаимное внимание, но и ощущение, что они могут быть полезны друг другу. Для телеведущего важным стало участие в его обновлении — как внешнем, так и внутреннем, для нутрициолога — способность поддержать человека, переживающего переломный период. Подобные рабочие контакты нередко переходят в личное русло, особенно когда один из участников ищет эмоциональную устойчивость.

Исторический контекст

  1. В начале 2000-х интерес к персональному питанию только начинал набирать обороты, и подобные консультации были редкостью.

  2. С ростом соцсетей нутрициологи стали публичными экспертами, а общение перешло в онлайн-формат.

  3. Сегодня персональные программы настолько распространены, что часто становятся частью истории перемен — как в случае публичных персон, так и обычных людей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
