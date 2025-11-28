Секрет похудения Наталии Орейро: как звезда Дикого ангела сбросила 30 кг после родов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталия Орейро рассказала о похудении после родов
1:20
Шоу-бизнес

Наталия Орейро рассказала о естественном процессе возвращения в форму после рождения сына. Певица призналась, что за время беременности набрала 30 килограммов, но не стала прибегать к экстремальным методам похудения.

Актриса Наталия Орейро
Фото: Фан-аккаунт Наталии Орейро ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Наталия Орейро

Весь процесс занял у звезды около года.

"У меня была возможность почти три года кормить сына грудью. И я думаю, это помогло мне вернуться к своему весу. Длительное грудное вскармливание полезно не только для ребёнка, но и для матери", — поделилась Орейро в интервью Надежде Стрелец.

Артистка подчеркнула, что не использовала диеты из-за кормления. Орейро дополнила естественный процесс физической активностью. Она вернулась к упражнениям и катанию на велосипеде, но без стремительных темпов.

Звезда призналась, что первоначально переживала из-за изменений фигуры, однако позволила организму восстановиться постепенно.

Наталия Орейро родила сына Мерлина в январе 2012 года. Она воспитывает ребёнка вместе с музыкантом Рикардо Мольо, за которого вышла замуж через месяц после знакомства. Необычной деталью их брака стали татуировки на безымянных пальцах вместо традиционных обручальных колец.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
