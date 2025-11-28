Необычные пожелания звёздных матерей: что Любовь Успенская назвала лучшим подарком на День матери

Певица Любовь Успенская рассказала о своём отношении к подаркам на День матери. Артистка призналась, что не нуждается в материальных презентах.
В интервью Общественной Службе Новостей она подчеркнула, что важнее всего для неё внимание и искренние чувства близких.
"У меня всё есть, мне, честно говоря, ничего не нужно от детей или мужчин. Если у дочери будет желание что-то вручить мне, конечно, я буду ей признательна", — пояснила Успенская.
Певица добавила, что подарки должны исходить от чистого сердца, а не по необходимости.
"Меня больше радует доброе и человеческое отношение, когда ты ощущаешь, что тебя любят, что тебя ценят. Вот такой подарок — самый лучший лично для меня", — отметила артистка в беседе с журналистами.
При этом она не стала осуждать тех, кто предпочитает традиционные дорогие подарки.
Недавно артистка призналась, что в молодости перенесла нелегальный аборт. По её словам, она могла навсегда лишиться возможности стать матерью.
