Развод Дибровых – фарс? Добровинский поставил точку в слухах о семье телеведущего

Шоу-бизнес

Адвокат Александр Добровинский официально опроверг слухи о фиктивном разводе Дмитрия и Полины Дибровых.

Фото: Инстаграм Дмитрия Диброва by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущий Дмитрий Дибров

В комментарии для NEWS.ru он заявил, что не понимает логики подобных предположений. Юрист подчеркнул официальный статус расторжения брака.

"Не понимаю, чем может быть выгоден кому-то развод. Это полная глупость. Эта женщина просто глупа, она не понимает, о чём говорит. Мой клиент официально разведён", — заявил Добровинский.

Его реакция последовала после заявлений женщины, представившейся подругой семьи.

Ранее в социальных сетях появилась информация об инсценировке развода. Анонимный источник утверждала, что решение было связано с пиар-интересами и финансовыми вопросами. По её словам, для усиления эффекта пара планировала привлечь друга семьи Романа Товстика.

Добровинский категорически отверг эти утверждения. Адвокат не стал комментировать личные подробности, ограничившись констатацией юридических фактов.

Также в окружении телеведущего отмечают, что после развода он якобы начал встречаться с богатой многодетной вдовой.