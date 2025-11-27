Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вороны сражаются за удобные деревья и доступ к свалкам — исследователи
Лолита получила в подарок виниловый проигрыватель
Стресс увеличивает тягу к жирной пище по данным специалистов по пищевому поведению
Правильное дыхание улучшает самочувствие — Патрик МакКион
Поведенческие признаки помогают выявить головную боль у собак — Джерри Клейн
Старый табурет легко превращается в приподнятую мини-клумбу
Эффективность парового удара против личинок клопов отметил портал Dengarden
Срок годности заготовок в стеклянных банках обозначила блогер Жукова
Китайские марки лидируют в продажах пикапов с пробегом в 2025 году — Autonews

Развод Дибровых – фарс? Добровинский поставил точку в слухах о семье телеведущего

Добровинский опроверг слухи о фиктивном разводе Дибровых
1:15
Шоу-бизнес

Адвокат Александр Добровинский официально опроверг слухи о фиктивном разводе Дмитрия и Полины Дибровых.

Телеведущий Дмитрий Дибров
Фото: Инстаграм Дмитрия Диброва by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущий Дмитрий Дибров

В комментарии для NEWS.ru он заявил, что не понимает логики подобных предположений. Юрист подчеркнул официальный статус расторжения брака.

"Не понимаю, чем может быть выгоден кому-то развод. Это полная глупость. Эта женщина просто глупа, она не понимает, о чём говорит. Мой клиент официально разведён", — заявил Добровинский.

Его реакция последовала после заявлений женщины, представившейся подругой семьи.

Ранее в социальных сетях появилась информация об инсценировке развода. Анонимный источник утверждала, что решение было связано с пиар-интересами и финансовыми вопросами. По её словам, для усиления эффекта пара планировала привлечь друга семьи Романа Товстика.

Добровинский категорически отверг эти утверждения. Адвокат не стал комментировать личные подробности, ограничившись констатацией юридических фактов.

Также в окружении телеведущего отмечают, что после развода он якобы начал встречаться с богатой многодетной вдовой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Домашние животные
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Наука и техника
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Наука и техника
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Популярное
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот

Ученые предлагают революционный взгляд на сознание: не продукт мозга, а основа всего сущего. Новая модель объединяет квантовую физику и философию.

Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Гигантский протуберанец в 80 раз больше Земли отделился от Солнца — ИКИ РАН
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Макаревич* взорвал ностальгию по СССР: его слова ломают самый живучий советский миф
Макаревич* взорвал ностальгию по СССР: его слова ломают самый живучий советский миф
Последние материалы
Эффективность парового удара против личинок клопов отметил портал Dengarden
Добровинский опроверг слухи о фиктивном разводе Дибровых
Срок годности заготовок в стеклянных банках обозначила блогер Жукова
Китайские марки лидируют в продажах пикапов с пробегом в 2025 году — Autonews
Вот как молодёжь выжимает максимум из гастрономического путешествия — Talker Research
Гадалка заявила, что у певицы Жасмин может родиться дочь
Перепады влажности вызывают ржавчину и трещины на инвентаре по данным Antonovsad
Удаление тату фрезой увеличило риск заражения ВИЧ — врач Наталья Турская
Полина Диброва была инициатором нового романа бывшего мужа
Таможня может ввести ограничения на ввоз автомобилей через Белоруссию — Лев Воропаев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.