Татьяна Лазарева* призналась: у эмигрантов отрезается пуповина прошлого — и тихо появляется новый дом

Телеведущая Татьяна Лазарева* рассказала о формировании нового ощущения дома в эмиграции. В Telegram-канале она отметила, что первоначальное чувство нестабильности постепенно сменилось адаптацией.
По словам Лазаревой, этот процесс затронул многих переехавших из России.
"Как будто у всего нашего большого отъезда наконец-то отрезается пуповина прошлого, что ли. И появляется, пусть тихо, осторожно, но всё-таки — новый дом", — написала телеведущая.
Она подчеркнула постепенность этого психологического перехода от временного проживания к обустройству постоянной жизни.
Лазарева также обратила внимание на ценность простых бытовых радостей в новых условиях. Эти наблюдения отражают общие тенденции среди людей, сменивших страну проживания в последние годы. Процесс адаптации, по её словам, включает переосмысление базовых потребностей и жизненных приоритетов.
* признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
