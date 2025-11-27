Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Татьяна Лазарева* призналась: у эмигрантов отрезается пуповина прошлого — и тихо появляется новый дом

Лазарева* рассказала о формировании ощущения дома в эмиграции
1:09
Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева* рассказала о формировании нового ощущения дома в эмиграции. В Telegram-канале она отметила, что первоначальное чувство нестабильности постепенно сменилось адаптацией.

Татьяна Лазарева
Фото: instagram by личный аккаунт Татьяны Лазаревой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Лазарева

По словам Лазаревой, этот процесс затронул многих переехавших из России.

"Как будто у всего нашего большого отъезда наконец-то отрезается пуповина прошлого, что ли. И появляется, пусть тихо, осторожно, но всё-таки — новый дом", — написала телеведущая.

Она подчеркнула постепенность этого психологического перехода от временного проживания к обустройству постоянной жизни.

Лазарева также обратила внимание на ценность простых бытовых радостей в новых условиях. Эти наблюдения отражают общие тенденции среди людей, сменивших страну проживания в последние годы. Процесс адаптации, по её словам, включает переосмысление базовых потребностей и жизненных приоритетов.

* признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
