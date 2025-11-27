Никогда не успокоится: почему Собчак и Стрелец снова разругались в соцсетях

Журналистка Ксения Собчак и интервьюер Надежда Стрелец снова обменялись колкостями в соцсетях, демонстрируя давний конфликт и тонкие намёки на работу друг друга.
Конфликт между Собчак и Стрелец вновь всплыл в соцсетях, на этот раз с новой волной колкостей и взаимных насмешек. Эти две популярные интервьюерши уже несколько раз оказывались в центре скандалов, и нынешний эпизод лишь подтвердил, что отношения между ними остаются напряжёнными.
Ситуация развернулась вокруг рекламных вставок в видео. Собчак опубликовала вакансию для поиска креативного специалиста, который займётся продвижением рекламы в её роликах. В посте она добавила видео, где показаны рекламные интеграции из интервью Стрелец. На нарезке видно, как Стрелец многократно повторяет фразу "Я консерватор" в разных видео, что, по всей видимости, Собчак использовала, чтобы подчеркнуть однообразие подхода конкурентки.
"Ребят, срочно ищем классного креативщика в наш рекламный отдел. Важное ТЗ: реклама не должна выглядеть так", — написала Собчак.
Надежда Стрелец не оставила это без ответа и опубликовала собственную нарезку из интервью Собчак, где та многократно использует слово "классный". В своём комментарии Стрелец отметила, что внимание Ксении к ней не ослабевает.
"Этот человек никогда не успокоится. Ксения Анатольевна не перестает уделять мне внимание. Пользуясь случаем, передам привет ей и её креативной команде. "Классный класс" — это топ", — иронично написала Стрелец.
Конфликт между двумя журналистками тянется уже несколько месяцев. В конце сентября Стрелец заявила, что после её интервью у героев не возникло никаких проблем, однако Собчак тогда ответила, что Стрелец якобы строит карьеру на слухах о "страшных проблемах после интервью Собчак". Надежда же пояснила, что её слова не имели отношения к Ксении, а та сама увидела в сообщении то, чего не было.
Планируйте рекламные вставки заранее, чтобы они выглядели органично.
Старайтесь избегать повторения одинаковых фраз, чтобы не создавать впечатление шаблонности.
Не вовлекайтесь в публичные перепалки — это может испортить репутацию.
Сохраняйте профессиональные границы и уважайте коллег.
Анализируйте реакцию аудитории и корректируйте стиль подачи материала.
Что делать, если конкурент критикует публично?
Лучше не реагировать напрямую, а сосредоточиться на улучшении качества собственного контента.
Можно ли использовать колкости в медиа для повышения охвата?
Да, но важно не переходить границы уважения и не дискредитировать коллег.
Как сохранить репутацию в социальных сетях?
Регулярно проверять публикации, держать тон нейтральным и избегать резких высказываний о коллегах.
Миф: Публичные конфликты увеличивают популярность навсегда.
Правда: Они дают временный резонанс, но могут навредить репутации.
Миф: Колкости в соцсетях не влияют на карьеру.
Правда: Любой публичный конфликт отслеживается подписчиками и СМИ, что может отразиться на будущем.
Миф: Конкуренты всегда намеренно вредят.
Правда: Часто это результат недопонимания или личного восприятия публикации.
Конфликты между медийными личностями часто возникают из-за мелких деталей в контенте.
Публичные колкости могут временно увеличить охват аудитории, но создают напряжение в отрасли.
Даже повторяющиеся фразы в видео могут стать поводом для ироничных замечаний конкурентов.
Ксения Собчак — известная журналистка и телеведущая, активно использует соцсети для продвижения проектов.
Надежда Стрелец — популярный интервьюер, делающий проекты с медийными личностями.
Между ними наблюдается длительная история конфронтаций, что стало частью их публичного образа.
На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.