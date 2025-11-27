Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ТРЦ "НЕБО" стартовал детский вокальный конкурс
Ретиноиды снижают образование закрытых комедонов — дерматолог Екатерина Каминская
Космические лучи могут поддерживать жизнь под льдом Марса и Энцелада — Арти
Киркоров заступился за Аглаю Тарасову после приговора суда
В России могут расширить туристический налог
Оболенцева опровергла финансовые мотивы развода с Резо Гигинеишвили
Volkswagen Magotan 2026 получил обновлённый IQ.Pilot по данным автопроизводителя
Нехватка воды вызывает усталость и снижает концентрацию — диетолог Соломатина
Хранение луковиц гиацинта при низкой влажности предотвращает плесень — Actualno

Никогда не успокоится: почему Собчак и Стрелец снова разругались в соцсетях

Ксения Собчак и Надежда Стрелец высмеяли друг друга за слова-паразиты
4:24
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак и интервьюер Надежда Стрелец снова обменялись колкостями в соцсетях, демонстрируя давний конфликт и тонкие намёки на работу друг друга.

Ксения Собчак
Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ксения Собчак

Конфликт между Собчак и Стрелец вновь всплыл в соцсетях, на этот раз с новой волной колкостей и взаимных насмешек. Эти две популярные интервьюерши уже несколько раз оказывались в центре скандалов, и нынешний эпизод лишь подтвердил, что отношения между ними остаются напряжёнными.

Ситуация развернулась вокруг рекламных вставок в видео. Собчак опубликовала вакансию для поиска креативного специалиста, который займётся продвижением рекламы в её роликах. В посте она добавила видео, где показаны рекламные интеграции из интервью Стрелец. На нарезке видно, как Стрелец многократно повторяет фразу "Я консерватор" в разных видео, что, по всей видимости, Собчак использовала, чтобы подчеркнуть однообразие подхода конкурентки.

"Ребят, срочно ищем классного креативщика в наш рекламный отдел. Важное ТЗ: реклама не должна выглядеть так", — написала Собчак.

Надежда Стрелец не оставила это без ответа и опубликовала собственную нарезку из интервью Собчак, где та многократно использует слово "классный". В своём комментарии Стрелец отметила, что внимание Ксении к ней не ослабевает.

"Этот человек никогда не успокоится. Ксения Анатольевна не перестает уделять мне внимание. Пользуясь случаем, передам привет ей и её креативной команде. "Классный класс" — это топ", — иронично написала Стрелец.

Конфликт между двумя журналистками тянется уже несколько месяцев. В конце сентября Стрелец заявила, что после её интервью у героев не возникло никаких проблем, однако Собчак тогда ответила, что Стрелец якобы строит карьеру на слухах о "страшных проблемах после интервью Собчак". Надежда же пояснила, что её слова не имели отношения к Ксении, а та сама увидела в сообщении то, чего не было.

Как избежать конфликтов в медийной среде

  1. Планируйте рекламные вставки заранее, чтобы они выглядели органично.

  2. Старайтесь избегать повторения одинаковых фраз, чтобы не создавать впечатление шаблонности.

  3. Не вовлекайтесь в публичные перепалки — это может испортить репутацию.

  4. Сохраняйте профессиональные границы и уважайте коллег.

  5. Анализируйте реакцию аудитории и корректируйте стиль подачи материала.

Особенности публичных конфликтов

Что делать, если конкурент критикует публично?
Лучше не реагировать напрямую, а сосредоточиться на улучшении качества собственного контента.

Можно ли использовать колкости в медиа для повышения охвата?
Да, но важно не переходить границы уважения и не дискредитировать коллег.

Как сохранить репутацию в социальных сетях?
Регулярно проверять публикации, держать тон нейтральным и избегать резких высказываний о коллегах.

Мифы и правда

  • Миф: Публичные конфликты увеличивают популярность навсегда.

  • Правда: Они дают временный резонанс, но могут навредить репутации.

  • Миф: Колкости в соцсетях не влияют на карьеру.

  • Правда: Любой публичный конфликт отслеживается подписчиками и СМИ, что может отразиться на будущем.

  • Миф: Конкуренты всегда намеренно вредят.

  • Правда: Часто это результат недопонимания или личного восприятия публикации.

Три интересных факта

  1. Конфликты между медийными личностями часто возникают из-за мелких деталей в контенте.

  2. Публичные колкости могут временно увеличить охват аудитории, но создают напряжение в отрасли.

  3. Даже повторяющиеся фразы в видео могут стать поводом для ироничных замечаний конкурентов.

Исторический контекст

  1. Ксения Собчак — известная журналистка и телеведущая, активно использует соцсети для продвижения проектов.

  2. Надежда Стрелец — популярный интервьюер, делающий проекты с медийными личностями. 

  3. Между ними наблюдается длительная история конфронтаций, что стало частью их публичного образа.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Новости спорта
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
24,5% видов Аброльоса включены в Красную книгу — МСОП
Домашние животные
24,5% видов Аброльоса включены в Красную книгу — МСОП
Взбитое масло смягчает густоту варёной сгущёнки
Еда и рецепты
Взбитое масло смягчает густоту варёной сгущёнки
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Трамп лично вмешивается в выборы в благополучном Гондурасе с целью смены власти Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
Последние материалы
Даня Милохин устроился работать курьером и терпит побои ради заработка
Предупредили о стрессе котов из-за кормушек на окнах — ветврач Михаил Шеляков
Разведения с гантелями улучшают подвижность плеч по данным тренеров
Вот сегодня выгоднее всего избавляться от ненужных золотых украшений — эксперты
В оформлении ванных комнат растёт интерес к тёплым материалам — дизайнер Кун
Заложенность ушей при полете может привести к отиту — врач Зайцев
Мобилизация на Украине проводится с нарушениями закона — группа евродепутатов
Skyrider 2.0 улучшит компоновку бюджетных авиалиний — Aviointeriors
Европа обсуждает возможность проведения внезапных учений НАТО
Рита Дакота столкнулась с критикой из-за перелома пальца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.