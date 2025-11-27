Никогда не успокоится: почему Собчак и Стрелец снова разругались в соцсетях

Ксения Собчак и Надежда Стрелец высмеяли друг друга за слова-паразиты

4:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак и интервьюер Надежда Стрелец снова обменялись колкостями в соцсетях, демонстрируя давний конфликт и тонкие намёки на работу друг друга.

Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ксения Собчак

Конфликт между Собчак и Стрелец вновь всплыл в соцсетях, на этот раз с новой волной колкостей и взаимных насмешек. Эти две популярные интервьюерши уже несколько раз оказывались в центре скандалов, и нынешний эпизод лишь подтвердил, что отношения между ними остаются напряжёнными.

Ситуация развернулась вокруг рекламных вставок в видео. Собчак опубликовала вакансию для поиска креативного специалиста, который займётся продвижением рекламы в её роликах. В посте она добавила видео, где показаны рекламные интеграции из интервью Стрелец. На нарезке видно, как Стрелец многократно повторяет фразу "Я консерватор" в разных видео, что, по всей видимости, Собчак использовала, чтобы подчеркнуть однообразие подхода конкурентки.

"Ребят, срочно ищем классного креативщика в наш рекламный отдел. Важное ТЗ: реклама не должна выглядеть так", — написала Собчак.

Надежда Стрелец не оставила это без ответа и опубликовала собственную нарезку из интервью Собчак, где та многократно использует слово "классный". В своём комментарии Стрелец отметила, что внимание Ксении к ней не ослабевает.

"Этот человек никогда не успокоится. Ксения Анатольевна не перестает уделять мне внимание. Пользуясь случаем, передам привет ей и её креативной команде. "Классный класс" — это топ", — иронично написала Стрелец.

Конфликт между двумя журналистками тянется уже несколько месяцев. В конце сентября Стрелец заявила, что после её интервью у героев не возникло никаких проблем, однако Собчак тогда ответила, что Стрелец якобы строит карьеру на слухах о "страшных проблемах после интервью Собчак". Надежда же пояснила, что её слова не имели отношения к Ксении, а та сама увидела в сообщении то, чего не было.

Как избежать конфликтов в медийной среде

Планируйте рекламные вставки заранее, чтобы они выглядели органично. Старайтесь избегать повторения одинаковых фраз, чтобы не создавать впечатление шаблонности. Не вовлекайтесь в публичные перепалки — это может испортить репутацию. Сохраняйте профессиональные границы и уважайте коллег. Анализируйте реакцию аудитории и корректируйте стиль подачи материала.

Особенности публичных конфликтов

Что делать, если конкурент критикует публично?

Лучше не реагировать напрямую, а сосредоточиться на улучшении качества собственного контента.

Можно ли использовать колкости в медиа для повышения охвата?

Да, но важно не переходить границы уважения и не дискредитировать коллег.

Как сохранить репутацию в социальных сетях?

Регулярно проверять публикации, держать тон нейтральным и избегать резких высказываний о коллегах.

Мифы и правда

Миф: Публичные конфликты увеличивают популярность навсегда.

Правда: Они дают временный резонанс, но могут навредить репутации.

Миф: Колкости в соцсетях не влияют на карьеру.

Правда: Любой публичный конфликт отслеживается подписчиками и СМИ, что может отразиться на будущем.

Миф: Конкуренты всегда намеренно вредят.

Правда: Часто это результат недопонимания или личного восприятия публикации.

Три интересных факта

Конфликты между медийными личностями часто возникают из-за мелких деталей в контенте. Публичные колкости могут временно увеличить охват аудитории, но создают напряжение в отрасли. Даже повторяющиеся фразы в видео могут стать поводом для ироничных замечаний конкурентов.

Исторический контекст

Ксения Собчак — известная журналистка и телеведущая, активно использует соцсети для продвижения проектов. Надежда Стрелец — популярный интервьюер, делающий проекты с медийными личностями. Между ними наблюдается длительная история конфронтаций, что стало частью их публичного образа.