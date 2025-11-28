Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мила на льду: что скрывается за дебютом дочери Анастасии Заворотнюк

Навка заявила, что дочь Анастасии Заворотнюк отважилась выйти на лёд
4:36
Шоу-бизнес

Семилетняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева Мила начала выступать в ледовых шоу фигуристки Татьяны Навки.

Актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Пётр Чернышев
Фото: ВК-аккаунт Петра Чернышева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Пётр Чернышев

Маленькая наследница актрисы и спортсмена начала активно участвовать в ледовых шоу под руководством Навки. Олимпийская чемпионка и продюсер поделилась подробностями предстоящих проектов и рассказала о взаимоотношениях девочки с отцом, а также о реакции на слухи, что Пётр якобы против участия дочери на льду.

"Нет, Петр не против. Ему очень приятно, что Мила сама отважилась, изъявила желание", — отметила Навка.

Фигуристка подчеркнула, что первые зимние мероприятия уже запланированы. 12 декабря зрители смогут увидеть премьеру спектакля "Щелкунчик" на "Навка-Арене". А 19 декабря в "Мегаспорте" состоится новая сказка, современная версия "Золушки", которую команда фигуристки называет абсолютным блокбастером. Фрагмент этого шоу будет представлен публике ещё 30 ноября на открытии катка на Красной площади.

Участие Милы Чернышевой

Мила впервые вышла на лед вместе с отцом 14 февраля на "ЦСКА Арене", где проходил романтический фестиваль "Влюблённые в фигурное катание". На этом мероприятии Чернышев также выступил с партнёршей Наоми Ланг. Когда он поблагодарил американскую фигуристку за помощь в постановке номера, девочка отреагировала ревниво.

"Нет, Наоми — это не наша семья. Наша семья — это бабушка, ты и я", — обратилась к отцу девочка.

Чернышев тут же успокоил дочь.

"Конечно! Поэтому мы с тобой остались вместе, а Наоми была в стороне!" — сказал он.

Мила уже занимается в театральной студии и демонстрирует способности в актерском мастерстве. Недавно девочка представила папе небольшой этюд, где дала ему "ёжика", показывая интерес к сценическому взаимодействию и игре.

Навка отмечает, что шоу готовятся с особым вниманием к деталям и новаторским сценическим решениям. Дети, включая Милу, активно вовлекаются в постановки, что помогает развивать творческие способности и уверенность на сцене.

Советы шаг за шагом: поддержка ребёнка в творчестве

  1. Позволять ребёнку самостоятельно выбирать участие в проектах.

  2. Поддерживать эмоционально и обсуждать возможные трудности.

  3. Создавать безопасное пространство для экспериментов на сцене.

  4. Вовлекать семью в процесс, чтобы ребёнок чувствовал поддержку.

  5. Поощрять творчество, развивая навыки через игры и театральные этюды.

Достоверная информация или слухи

Можно ли ребёнку совмещать школу и участие в шоу?
Да, при правильной организации времени и поддержке родителей, как в случае Милы Чернышевой.

Как реагировать на слухи о запрете участия ребёнка?
Лучше опираться на официальные комментарии родителей и наставников, а не на догадки посторонних.

Что делать, если ребёнок боится сцены?
Постепенно вводить его в творческий процесс через репетиции и игровые упражнения, поддерживать психологически.

Мифы и правда

  • Миф: Дети не должны участвовать в профессиональных шоу.

  • Правда: Раннее участие помогает развивать таланты и уверенность при правильной поддержке.

  • Миф: Отец всегда запрещает дочь участвовать.

  • Правда: В случае Милы Чернышевой отец поддерживает её желание самостоятельно выходить на лед.

  • Миф: Публичные выступления вредят ребёнку.

  • Правда: При корректной организации и внимании наставников, дети получают полезный опыт и развивают социальные навыки.

Три интересных факта

  1. Мила Чернышева уже дебютировала в ледовых шоу с отцом.

  2. Девочка занимается театральной студией и проявляет актерские способности.

  3. Первые зимние премьеры шоу Татьяны Навки состоятся в декабре, включая "Щелкунчик" и современную "Золушку".

Исторический контекст

  1. Татьяна Навка — олимпийская чемпионка и известный продюсер ледовых шоу.

  2. Пётр Чернышев — партнёр Навки и отец Милы, опытный фигурист.

  3. Шоу Навки известны как платформы для развития детских талантов в фигурном катании и театральном искусстве.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
