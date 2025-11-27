Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Жизнь становится слишком ровной: Решетова рассказала, что спасает женщин от серых будней

Решетова заявила, что турецкие сериалы дарят яркие эмоции
2:17
Шоу-бизнес

Тема нехватки сильных эмоций у российских женщин всплывает регулярно — в семьях, обсуждениях, соцсетях. Поводом для нового витка разговора стало высказывание модели Анастасии Решетовой. На премьере фильма "Два мира, одно желание" она поделилась мнением о том, почему турецкие сериалы продолжают оставаться любимым жанром огромной аудитории.

Анастасия Решетова
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анастасия Решетова

В центре её размышлений — эмоциональный голод, который многие женщины пытаются компенсировать экранными переживаниями. Решетова подчёркивает, что сама в таком не нуждается, потому что насыщенных событий в её жизни было более чем достаточно.

"Российским женщинам не хватает этих американских горок, им не хватает страсти в жизни. Кто-то сидит дома, кто-то погружён в какие-то свои бытовые вопросы. Им хочется получить эти эмоции из сериалов", — приводит слова Решетовой "КП".

Этот комментарий задел многих, потому что попал в точку: рутина, быт, работа, ответственность — всё это может постепенно "вычищать" эмоции из ежедневной жизни. Однако желание яркости не обязательно означает кризис — иногда это просто потребность в обновлении.

Почему турецкие сериалы так "работают"

Жанр восточной мелодрамы — это смесь романтики, семейных драм, красивых пейзажей, медленных сцен и бурных страстей. Он создаёт зрителю безопасное пространство, где можно сопереживать, не рискуя ничем в реальности. Зрительница получает дозу эмоций там, где в её повседневности может царить стабильность, но недостаток вдохновляющих перемен.

Большая часть зрительниц отмечает: в таких сериалах есть место настоящей заботе, красивому ухаживанию, переживаниям, которые в обычной бытовой жизни не всегда происходят с той же интенсивностью.

Три интересных факта

  1. Турецкие сериалы входят в топ-5 самых экспортируемых в мире.

  2. Женщины чаще мужчин используют сериалы как способ "заменить эмоции", по данным исследований медиапотребления.

  3. Эмоциональные "качели" стимулируют выработку гормонов удовольствия — поэтому такие сюжеты особенно притягательны.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
