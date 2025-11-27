Гарик Сукачёв рассказал анекдот о Пугачёвой: невинная шутка оказалась символом времени

Гарик Сукачёв назвал Аллу Пугачёву великой женщиной

Шоу-бизнес

Переосмысление слов Гарика Сукачёва об Алле Пугачёвой и других артистах, уехавших за границу, позволяет увидеть тему гораздо шире, чем частное мнение одного музыканта. Эта история — не только про отношения двух знаменитостей, но и про человеческие чувства, разочарования, уважение, ностальгию и способность сохранять тепло, несмотря на перемены вокруг.

Гарик Сукачёв

Как Сукачёв вспоминает общение с Пугачёвой

Гарик Сукачёв участвовал в клипе Аллы Пугачёвой "Мал-помалу". Он уточнил, что между ними не было тесной дружбы, но отношения всегда сохранялись доброжелательные. Уехала певица или нет — для него это не определяющий фактор. Он подчёркивает, что воспринимает её прежде всего как артистку масштаба эпохи.

"Она — великая актриса, национальное достояние наше. Моё отношение к этой великой женщине не изменилось никак… Помнишь этот старый анекдот нашей с тобой молодости? Леонид Ильич Брежнев — мелкий политический деятель времён Аллы Пугачевой…Но всё, что сейчас происходит с ней, конечно, печально", — приводит слова Сукачёва "КП".

Взгляд на отъезд артистов

Сукачёв не старается мерить всех одной меркой. Он признаёт: уехавшие звёзды — разные, у каждого своя история и мотивы. Он считает, что обществу нужно время, чтобы разобраться в своих эмоциях, а людям — чтобы прожить перемены и сделать выводы без спешки. Однако некоторые решения коллег его сильно задели.

"Есть люди, к которым я с презрением отношусь, и моё отношение к ним уже никак не изменится. Это всё по-живому меня режет", — сказал Сукачёв.

Личная боль и память

Музыкант признался, что часть артистов, чьи поступки он не принимает, когда-то были рядом: дружили, помогали, поддерживали без расчёта на выгоду. Поэтому резкая перемена в их позициях для него стала ударом, который затронул не только профессиональную, но и эмоциональную сторону.

Он объясняет, что такие переживания редко укладываются в простые формулы. Иногда именно прошлое делает настоящее чувствительнее.