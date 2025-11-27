Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смесь соды и сахара снижает активность муравьиных колоний — Actualno
Спиртное провоцирует язвы и внутренние кровотечения — врач Батракова
Дольф Лундгрен рассказал о травме Сталлоне в "Рокки 4"
Массаж ускоряет выведение продуктов распада из мышц
блестящая сторона фольги отражает тепло при запекании по данным Modenavoltapagina
Киркоров рассказал о реакции отца на брак с Пугачёвой
Изопропанол обеспечил стабильную работу омывателя в мороз
Shenzhou 22 запущен для резервного возврата экипажа — космическое агентство
Полосы зебры создают оптический шум для нападающих — учёные

Гарик Сукачёв рассказал анекдот о Пугачёвой: невинная шутка оказалась символом времени

Гарик Сукачёв назвал Аллу Пугачёву великой женщиной
2:17
Шоу-бизнес

Переосмысление слов Гарика Сукачёва об Алле Пугачёвой и других артистах, уехавших за границу, позволяет увидеть тему гораздо шире, чем частное мнение одного музыканта. Эта история — не только про отношения двух знаменитостей, но и про человеческие чувства, разочарования, уважение, ностальгию и способность сохранять тепло, несмотря на перемены вокруг.

Гарик Сукачёв
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гарик Сукачёв

Как Сукачёв вспоминает общение с Пугачёвой

Гарик Сукачёв участвовал в клипе Аллы Пугачёвой "Мал-помалу". Он уточнил, что между ними не было тесной дружбы, но отношения всегда сохранялись доброжелательные. Уехала певица или нет — для него это не определяющий фактор. Он подчёркивает, что воспринимает её прежде всего как артистку масштаба эпохи.

"Она — великая актриса, национальное достояние наше. Моё отношение к этой великой женщине не изменилось никак… Помнишь этот старый анекдот нашей с тобой молодости? Леонид Ильич Брежнев — мелкий политический деятель времён Аллы Пугачевой…Но всё, что сейчас происходит с ней, конечно, печально", — приводит слова Сукачёва "КП".

Взгляд на отъезд артистов

Сукачёв не старается мерить всех одной меркой. Он признаёт: уехавшие звёзды — разные, у каждого своя история и мотивы. Он считает, что обществу нужно время, чтобы разобраться в своих эмоциях, а людям — чтобы прожить перемены и сделать выводы без спешки. Однако некоторые решения коллег его сильно задели.

"Есть люди, к которым я с презрением отношусь, и моё отношение к ним уже никак не изменится. Это всё по-живому меня режет", — сказал Сукачёв.

Личная боль и память

Музыкант признался, что часть артистов, чьи поступки он не принимает, когда-то были рядом: дружили, помогали, поддерживали без расчёта на выгоду. Поэтому резкая перемена в их позициях для него стала ударом, который затронул не только профессиональную, но и эмоциональную сторону.

Он объясняет, что такие переживания редко укладываются в простые формулы. Иногда именно прошлое делает настоящее чувствительнее.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Домашние животные
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Евросоюз
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Последние материалы
Кубок России по многоборью стартовал в Челябинске по данным Союза конькобежцев России
Движение как ключевой фактор долголетия выделил психолог Лаклан Браун
Наталия Орейро отказалась от контрактов в Голливуде
Аренда жилья дешевеет — Павел Луценко
Кассационный суд отклонил жалобу по квартире Долиной
Атака Турции на Су‑24 показала важность жёсткого ответа России — аналитик Ведруссов
Прищипка помогает созреванию баклажанов в теплице — учёная Галина Кузьмицкая
Программная нейтраль обеспечила безопасный пуск на механике по оценке инженеров
Горячий яблочный сок остаётся зимней альтернативой глинтвейну
Дефектов меньше в домах комфорт-класса, сообщили строительные эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.