Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клетчатка улучшает пищеварение — специалист по питанию Лазарева
Власти Австрии ищут средства для снижения тарифов на электроэнергию
Перегрев масла в пробках ускоряет поломку коробки передач — автоэксперт Ракитин
В 2026 году тарифы на ЖКУ вырастут дважды по всей России
Птица-слон откладывала яйца по 10 кг по данным биологов New-Science
Перезапуск отношений становится возможен при готовности пары — психолог Леонова
Мягкая челка снижает визуальный возраст лица — стилист Коваль
Кевин Спейси предстанет перед судом Лондона по новым искам
Физическая активность ускоряет спад эмоционального напряжения — психолог Бенетт

Была очень влюблена: Наталия Орейро рассказала о причинах расставания с актёром Пабло Эчарри

Орейро рассказала, что у неё не сложились романтические отношения с Факундо Араной
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Орейро рассказала о дружбе с актёром Факундо Араной и о трудном расставании с актёром Пабло Эчарри. Звезда раскрыла правду о чувствах и личной жизни.

Актриса Наталия Орейро
Фото: Фан-аккаунт Наталии Орейро ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Наталия Орейро

Звезда сериала "Дикий ангел" поделилась подробностями своей жизни и объяснила, какие отношения на самом деле связывали её с партнером по съёмкам Факундо Араной. Многие зрители долго гадали, были ли их чувства настоящими, ведь химия на экране казалась крайне убедительной.

"С Факундо, который сыграл Иво, мы большие друзья. Но сдружились уже в следующем проекте "Ты — моя жизнь", не в "Диком Ангеле". Факундо Арана уже был очень известным актёром в Аргентине и не проходил кастинг. Ему, как и мне, канал сразу сделал предложение. Мне, кстати, никогда не нравились блондины. Он был не мой типаж. Мы не понимали, как наш дуэт сработает, но оказалось, что вместе мы смотрелись на экране просто невероятно", — рассказала Орейро в интервью журналистке Надежде Стрелец.

Актриса объяснила, что сюжет сериала требовал контраста: Факундо играл персонажа из высшего общества, а она — дворовую девчонку. Этот контраст и создавал впечатление страстных поцелуев, что вызывало вопросы у поклонников. Орейро подчеркнула, что все было профессионально и уважительно, а личное пространство каждого соблюдалось.

"Всё, что надо знать про моего партнёра по "Дикому ангелу" — он настоящий джентльмен. Он один из самых деликатных партнёров и прекрасный человек. Поверьте, он не из тех, кто посмел бы вторгаться в личное пространство", — добавила актриса.

В то же время, в период съемок Наталья встречалась с Пабло Эчарри. Их отношения длились пять лет, однако закончились расставанием. Орейро отмечает, что любовь ушла естественно, и расставание было наиболее здоровым решением для обоих. Тем не менее, она сохраняет уважение и привязанность к семье бывшего.

"Важно не оставаться там, где вы несчастны. Пабло был моим первым парнем. Я была очень влюблена, и мы встречались пять лет. А потом нас начали интересовать разные вещи. Осталось уважение, привязанность, привычка. И самым здоровым решением было попрощаться. Но я до сих пор люблю его семью. Обожаю его маму и когда мы встречаемся, я всегда передаю ей привет", — пояснила Наталья.

Актриса добавила, что поддерживает тёплые контакты с бывшим возлюбленным, несмотря на то, что они не являются друзьями. Она иногда звонит, чтобы поздравить его с днём рождения, и всегда желает ему счастья.

Как сохранить уважительные отношения после расставания

  1. Оставлять прошлое в прошлом и фокусироваться на позитивных воспоминаниях.

  2. Поддерживать контакт с бывшими партнёрами на уровне уважения, без давления.

  3. Сохранять доброжелательные отношения с их семьей, если это важно для обеих сторон.

  4. Развивать новые отношения, не сравнивая с прошлым.

  5. Учиться принимать различия и естественный уход чувств в отношениях.

А что если…

Если не удаётся сохранить добрые отношения после разрыва, важно сосредоточиться на себе и своих целях, а контакт можно поддерживать минимально, чтобы не травмировать ни себя, ни бывшего партнёра.

После краха отношений

Как понять, когда отношения стоит завершить?
Если отношения больше не приносят счастья и не способствуют росту, важно рассмотреть расставание.

Как сохранить хорошие отношения с бывшими партнерами?
Поддерживайте контакт на уровне уважения, избегайте споров и негативных комментариев.

Что делать, если прошлое мешает новым отношениям?
Сфокусироваться на текущем партнере, эмоционально дистанцироваться от предыдущего опыта, при необходимости обратиться к психологу.

Мифы и реальность

  • Миф: На съёмках всегда возникают настоящие романы.

  • Правда: Часто между партнерами возникает только профессиональная химия, не влияющая на личную жизнь.

  • Миф: Расставание всегда разрушает отношения с бывшими.

  • Правда: С теплотой и уважением можно сохранить дружеские связи.

  • Миф: Публичные личности не могут иметь нормальные разрывы.

  • Правда: Медийные люди переживают расставания так же, как обычные пары, с учетом специфики публичности.

Три интересных факта

  1. Наталья Орейро стала единственным медийным человеком, приглашенным на свадьбу Факундо Араны.

  2. Актриса сохраняет теплые отношения с семьей Пабло Эчарри, несмотря на расставание.

  3. По сюжету "Дикого ангела" контраст между героями создавал иллюзию страстных чувств, хотя в жизни партнеры оставались профессионалами.

Исторический контекст

  1. Сериал "Дикий ангел" принёс Наталье Орейро огромную популярность в России и других странах.

  2. После него актриса снималась в нескольких совместных проектах с Факундо Араной, укрепив дружбу.

  3. Личная жизнь Орейро и расставание с Пабло Эчарри стали предметом обсуждений, но она сохраняет уважение к прошлым отношениям и семье бывшего партнера.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Наука и техника
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Домашние животные
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Домашние животные
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Саммит ОДКБ в Бишкеке не обсудил острые моменты: Армению и Курскую область Любовь Степушова Экстремальные диеты вредят здоровью в декабре — психолог Наталья Филиппова Валерия Жемчугова Инверсионные следы усиливают климатический эффект полётов Александр Приходько
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Последние материалы
У беременной блогера Лерчек диагностировали анемию и гестоз
Спрос на ржаной хлеб снизился на рынке по данным профессора Александра Сафонова
В торговых сетях фиксируется снижение цен на мандарины — АКОРТ
Мушки перед глазами есть у всех людей — офтальмолог Куренков
Чем сильнее ваши мышцы, тем активнее работает метаболизм — эксперты VivaGym
В ТРЦ "НЕБО" стартовал детский вокальный конкурс
Ретиноиды снижают образование закрытых комедонов — дерматолог Екатерина Каминская
Космические лучи могут поддерживать жизнь под льдом Марса и Энцелада — Арти
Киркоров заступился за Аглаю Тарасову после приговора суда
В России могут расширить туристический налог
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.