Была очень влюблена: Наталия Орейро рассказала о причинах расставания с актёром Пабло Эчарри

Орейро рассказала, что у неё не сложились романтические отношения с Факундо Араной

Актриса Наталья Орейро рассказала о дружбе с актёром Факундо Араной и о трудном расставании с актёром Пабло Эчарри. Звезда раскрыла правду о чувствах и личной жизни.

Актриса Наталия Орейро

Звезда сериала "Дикий ангел" поделилась подробностями своей жизни и объяснила, какие отношения на самом деле связывали её с партнером по съёмкам Факундо Араной. Многие зрители долго гадали, были ли их чувства настоящими, ведь химия на экране казалась крайне убедительной.

"С Факундо, который сыграл Иво, мы большие друзья. Но сдружились уже в следующем проекте "Ты — моя жизнь", не в "Диком Ангеле". Факундо Арана уже был очень известным актёром в Аргентине и не проходил кастинг. Ему, как и мне, канал сразу сделал предложение. Мне, кстати, никогда не нравились блондины. Он был не мой типаж. Мы не понимали, как наш дуэт сработает, но оказалось, что вместе мы смотрелись на экране просто невероятно", — рассказала Орейро в интервью журналистке Надежде Стрелец.

Актриса объяснила, что сюжет сериала требовал контраста: Факундо играл персонажа из высшего общества, а она — дворовую девчонку. Этот контраст и создавал впечатление страстных поцелуев, что вызывало вопросы у поклонников. Орейро подчеркнула, что все было профессионально и уважительно, а личное пространство каждого соблюдалось.

"Всё, что надо знать про моего партнёра по "Дикому ангелу" — он настоящий джентльмен. Он один из самых деликатных партнёров и прекрасный человек. Поверьте, он не из тех, кто посмел бы вторгаться в личное пространство", — добавила актриса.

В то же время, в период съемок Наталья встречалась с Пабло Эчарри. Их отношения длились пять лет, однако закончились расставанием. Орейро отмечает, что любовь ушла естественно, и расставание было наиболее здоровым решением для обоих. Тем не менее, она сохраняет уважение и привязанность к семье бывшего.

"Важно не оставаться там, где вы несчастны. Пабло был моим первым парнем. Я была очень влюблена, и мы встречались пять лет. А потом нас начали интересовать разные вещи. Осталось уважение, привязанность, привычка. И самым здоровым решением было попрощаться. Но я до сих пор люблю его семью. Обожаю его маму и когда мы встречаемся, я всегда передаю ей привет", — пояснила Наталья.

Актриса добавила, что поддерживает тёплые контакты с бывшим возлюбленным, несмотря на то, что они не являются друзьями. Она иногда звонит, чтобы поздравить его с днём рождения, и всегда желает ему счастья.

Как сохранить уважительные отношения после расставания

Оставлять прошлое в прошлом и фокусироваться на позитивных воспоминаниях. Поддерживать контакт с бывшими партнёрами на уровне уважения, без давления. Сохранять доброжелательные отношения с их семьей, если это важно для обеих сторон. Развивать новые отношения, не сравнивая с прошлым. Учиться принимать различия и естественный уход чувств в отношениях.

А что если…

Если не удаётся сохранить добрые отношения после разрыва, важно сосредоточиться на себе и своих целях, а контакт можно поддерживать минимально, чтобы не травмировать ни себя, ни бывшего партнёра.

После краха отношений

Как понять, когда отношения стоит завершить?

Если отношения больше не приносят счастья и не способствуют росту, важно рассмотреть расставание.

Как сохранить хорошие отношения с бывшими партнерами?

Поддерживайте контакт на уровне уважения, избегайте споров и негативных комментариев.

Что делать, если прошлое мешает новым отношениям?

Сфокусироваться на текущем партнере, эмоционально дистанцироваться от предыдущего опыта, при необходимости обратиться к психологу.

Мифы и реальность

Миф: На съёмках всегда возникают настоящие романы.

Правда: Часто между партнерами возникает только профессиональная химия, не влияющая на личную жизнь.

Миф: Расставание всегда разрушает отношения с бывшими.

Правда: С теплотой и уважением можно сохранить дружеские связи.

Миф: Публичные личности не могут иметь нормальные разрывы.

Правда: Медийные люди переживают расставания так же, как обычные пары, с учетом специфики публичности.

Три интересных факта

Наталья Орейро стала единственным медийным человеком, приглашенным на свадьбу Факундо Араны. Актриса сохраняет теплые отношения с семьей Пабло Эчарри, несмотря на расставание. По сюжету "Дикого ангела" контраст между героями создавал иллюзию страстных чувств, хотя в жизни партнеры оставались профессионалами.

Исторический контекст

Сериал "Дикий ангел" принёс Наталье Орейро огромную популярность в России и других странах. После него актриса снималась в нескольких совместных проектах с Факундо Араной, укрепив дружбу. Личная жизнь Орейро и расставание с Пабло Эчарри стали предметом обсуждений, но она сохраняет уважение к прошлым отношениям и семье бывшего партнера.