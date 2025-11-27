Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Все молитвы только об этом: какие осложнения выявили у беременной Лерчек

У беременной блогера Лерчек диагностировали анемию и гестоз
3:39
Шоу-бизнес

У беременной блогера Лерчек выявлены анемия и гестоз, требующие постоянного внимания врачей, и пара сосредоточена на здоровье будущего ребёнка.

Блогер Лерчек с женихом
Фото: Инстаграм Луиса Сквиччиарини by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Лерчек с женихом

Валерия Чекалина (настоящее имя звезды интернета) находится на 25-й неделе беременности. Она столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. Ее жених, танцор Луис Сквиччиарини, поделился последними новостями в личном блоге, рассказав о необходимости постоянного наблюдения специалистов. В этот непростой период пара старается максимально сосредоточиться на благополучии будущей мамы и безопасности будущего ребёнка.

"Сейчас все наши мысли и молитвы о том, чтобы у Леры была возможность родить в безопасных и хороших условиях. Ситуация сложная, и мы очень на это надеемся. Здоровье требует постоянного внимания: врачи диагностировали анемию и гестоз, поэтому контроль специалистов и регулярные визиты в клинику жизненно важны для благополучия малыша (последнее УЗИ было сделано на 18 неделе)", — написал Луис в соцсетях.

Несмотря на тревожные новости, пара сохраняет позитивный настрой и готовится к рождению ребёнка. Пока Лерчек и Луис не знают пол будущего малыша, но обещают поделиться этой информацией с поклонниками, когда появится возможность.

Поддержка беременной с осложнениями

  1. Обеспечьте регулярные визиты к акушеру-гинекологу и специалистам по патологиям беременности.

  2. Следите за питанием, включая продукты, богатые железом и витаминами для профилактики анемии.

  3. Используйте специальные медицинские приложения для контроля давления и веса, что важно при гестозе.

  4. При необходимости обсуждайте с врачом допустимые физические нагрузки и режим отдыха.

  5. Ведите дневник самочувствия, чтобы при визите к врачу легко фиксировать изменения и симптомы.

А что если…

Если не следовать рекомендациям врачей? Пренебрежение контролем при анемии и гестозе может привести к снижению веса и кислородного снабжения плода, повышенной утомляемости и угрозе преждевременных родов. Поддержка партнёров и специалистов помогает снизить риски и сохранить здоровье мамы и ребёнка.

Мифы и правда

  • Миф: Все беременные с анемией нуждаются в госпитализации.

  • Правда: Многие случаи контролируются амбулаторно при регулярном наблюдении и корректировке питания и препаратов.

  • Миф: Гестоз — редкое и неизлечимое осложнение.

  • Правда: Своевременный контроль позволяет успешно минимизировать риски для мамы и малыша.

  • Миф: Жених или партнёр не играет важной роли.

  • Правда: Эмоциональная поддержка и помощь в организации визитов значительно улучшают состояние будущей мамы.

Три интересных факта

  1. Последнее УЗИ Лерчек было проведено на 18-й неделе беременности.

  2. Пара пока не узнала пол ребёнка и обещает сообщить новость позже.

  3. Домашний арест блогера не мешает получать медицинскую помощь и поддержку со стороны специалистов.

Исторический контекст

  1. Валерия Чекалина известна как блогер с активной аудиторией.

  2. В прошлом она и её супруг обвинялись в незаконном выводе крупной суммы средств за границу.

  3. Несмотря на текущие юридические проблемы, Лерчек сосредоточена на здоровье будущего ребёнка и соблюдении всех рекомендаций врачей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
