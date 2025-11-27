Фадеев ставит точку: почему продюсер прекращает сотрудничество с известными артистами

Максим Фадеев заявил о прекращении работы с артистами

Максим Фадеев объявил о прекращении работы с артистами. Продюсер заявил, что считает многолетнее сотрудничество с исполнителями напрасно потраченным временем.

Фото: commons.wikimedia.org by Главная сцена, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Максим Фадеев

По его словам, люди кардинально меняются под влиянием обстоятельств.

"Мне приходилось заново знакомиться с коллегами после их успеха, так как поведение артистов кардинально менялось", — пояснил Фадеев в интервью РИА Новости.

Он признался, что первоначально такие трансформации вызывали у него шок, но со временем он привык к этому явлению.

Основной причиной своего решения продюсер назвал психологическую усталость.

"Я устал заполнять пустоту. Я хочу работать с равными", — заявил композитор.

Фадеев подчеркнул, что намерен сосредоточиться на сотрудничестве с "наполненными людьми", избегая работы с "пустолайками".

За свою карьеру продюсер работал с такими артистами, как Глюк'oZa, Юлия Савичева и группа SEREBRO.