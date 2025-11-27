Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективность съемного чехла для чистоты дивана отметили в Apartment Therapy
Исследование Кембриджа выявило пять фаз развития мозга по данным доктора Маузли
Кровь в моче главный ранний признак рака почек и мочевого пузыря — нефролог Шилов
Обжарка на среднем огне даёт равномерную корочку, по данным Allrecipes
Тюльпаны, фиалки и морозники подходят для декабрьской посадки — Actualno
Ледяная колея деформировала боковину покрышки по данным техцентров
Решетова заявила, что турецкие сериалы дарят яркие эмоции
Генетическое отличие новой змеи от родственных видов превысило 6% — учёные
Озоновая дыра 2025 года достигла 22,86 млн км² — NASA

Меладзе и Галкин*: скандальный дуэт прогремел на караоке-фестивале в Молдавии

Валерий Меладзе выступил на одной сцене с Максимом Галкиным*
0:55
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе и Максим Галкин* появились вместе на сцене в Молдавии. Концерт состоялся в рамках местного караоке-фестиваля при поддержке предпринимателя Ренато Усатого. Для зрителей мероприятие было бесплатным.

Валерий Меладзе
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерий Меладзе

Артисты исполнили классическую композицию Муслима Магомаева "Синяя вечность". Видео их совместного выступления быстро распространилось в интернете. Это произошло накануне сольных концертов Меладзе в республике.

По данным издания Shot, ноябрьские выступления принесли певцу более 30 миллионов рублей.

В последние годы Меладзе проживает в Испании вместе с семьей. Однако недавно стало известно, что артист потратил более полумиллиона рублей на медицинские услуги в Москве.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Красота и стиль
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Домашние животные
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Популярное
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот

Ученые предлагают революционный взгляд на сознание: не продукт мозга, а основа всего сущего. Новая модель объединяет квантовую физику и философию.

Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Макаревич* взорвал ностальгию по СССР: его слова ломают самый живучий советский миф
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Последние материалы
28 ноября: Великий пост, Тегеран-43 и Хоббит
Исследование Кембриджа выявило пять фаз развития мозга по данным доктора Маузли
Кровь в моче главный ранний признак рака почек и мочевого пузыря — нефролог Шилов
Обжарка на среднем огне даёт равномерную корочку, по данным Allrecipes
Тюльпаны, фиалки и морозники подходят для декабрьской посадки — Actualno
Валерий Меладзе выступил на одной сцене с Максимом Галкиным*
Ледяная колея деформировала боковину покрышки по данным техцентров
Решетова заявила, что турецкие сериалы дарят яркие эмоции
Генетическое отличие новой змеи от родственных видов превысило 6% — учёные
Озоновая дыра 2025 года достигла 22,86 млн км² — NASA
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.