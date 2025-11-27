Меладзе и Галкин*: скандальный дуэт прогремел на караоке-фестивале в Молдавии

Шоу-бизнес

Валерий Меладзе и Максим Галкин* появились вместе на сцене в Молдавии. Концерт состоялся в рамках местного караоке-фестиваля при поддержке предпринимателя Ренато Усатого. Для зрителей мероприятие было бесплатным.

Артисты исполнили классическую композицию Муслима Магомаева "Синяя вечность". Видео их совместного выступления быстро распространилось в интернете. Это произошло накануне сольных концертов Меладзе в республике.

По данным издания Shot, ноябрьские выступления принесли певцу более 30 миллионов рублей.

В последние годы Меладзе проживает в Испании вместе с семьей. Однако недавно стало известно, что артист потратил более полумиллиона рублей на медицинские услуги в Москве.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста