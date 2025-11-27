Меня хочет купить богатый тип: почему Даня Милохин вынужден работать курьером

Даня Милохин устроился работать курьером и терпит побои ради заработка

3:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Даня Милохин оставил блестящую карьеру блогера и стал курьером, но при этом активно участвует в боях, пытаясь найти новый баланс между спортом и заработком.

Фото: Телеграм-канал Дани Милохина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Даня Милохин

Некогда известный блогер сегодня живёт совсем иной жизнью. Ранее парень зарабатывал миллионы на рекламе в соцсетях, блистал на мероприятиях и участвовал в телешоу. Сейчас он предпочёл более спокойный ритм: работает курьером, занимается спортом и периодически выходит на бои ради денег. Такой поворот карьеры стал для поклонников неожиданностью, но самому Дане он приносит удовлетворение и возможность поддерживать активный образ жизни.

"Я работаю в доставке еды. Так что, ребята, если вы здесь живёте, могу посоветовать несколько приятных ресторанов", — поделился 23-летний Милохин в соцсети.

Параллельно с курьерской работой Даня активно тренируется для участия в боях без правил. Парень не скрывает: ради заработка готов терпеть удары, выходя на ринг даже на частных вечеринках. Одна из последних возможностей привела его в Барселону, где он дрался на шоу для избранных гостей.

"Еще есть шанс, что меня купят… Ну, как купят… Я сейчас делаю шенген в Европу. Там меня хочет купить один богатый тип, чтобы я на его дне рождения побился с кем-то. Не профессиональным боксером. Мы можем сами выбрать, кто мне удобен. Заказчик хочет просто шоу устроить для своих гостей. Честно, я думал об этом, когда начинал заниматься боксом, — что некоторые супербогатые люди будут звать меня на такие мероприятия", — рассказывал Милохин.

А что если Даня решит вернуться в Россию.

Он уже упоминал, что скучает по близким и надеется восстановить связь с родиной, несмотря на негативные комментарии журналистов. Вероятно, это потребует осторожности и постепенной интеграции в общественную и профессиональную среду.

Советы для тех, кто меняет жизнь

Как выбрать направление для смены профессии?

Оцените свои навыки, интересы и возможности заработка. Начните с малого и постепенно развивайтесь.

Сколько стоит участие в частных боях или шоу?

Стоимость напрямую зависит от организаторов. Для блогеров и спортсменов это может быть как символическая сумма, так и несколько тысяч евро за событие.

Что лучше: стабильная работа или рискованные шоу?

Выбор зависит от личных целей. Стабильная работа даёт спокойствие, шоу — опыт и потенциально высокий доход, но с риском травм.

Три интересных факта

Даня Милохин участвовал в боях на частных мероприятиях в Европе. Он сам выбирает соперников для шоу, что снижает риск травм. Бывший блогер рекомендует рестораны через свою текущую работу в доставке еды.

Исторический контекст

В начале карьеры Даня Милохин стал звездой социальных сетей. Параллельно он участвовал в телешоу и светских мероприятиях. Сейчас он ищет баланс между спортом, работой и личной жизнью, учитывая ошибки прошлого.