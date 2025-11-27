Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спиртное провоцирует язвы и внутренние кровотечения — врач Батракова
Дольф Лундгрен рассказал о травме Сталлоне в "Рокки 4"
Массаж ускоряет выведение продуктов распада из мышц
блестящая сторона фольги отражает тепло при запекании по данным Modenavoltapagina
Изопропанол обеспечил стабильную работу омывателя в мороз
Shenzhou 22 запущен для резервного возврата экипажа — космическое агентство
Полосы зебры создают оптический шум для нападающих — учёные
Риск возврата веса после отмены препаратов указала эндокринолог Кумышева
Маркетплейсы дают потребителям выбор и низкие цены — экономист Беляев

Семейная история Киркорова: почему отец певца был против брака с Пугачёвой

Киркоров рассказал о реакции отца на брак с Пугачёвой
0:54
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров рассказал о реакции своих родителей на отношения с Аллой Пугачёвой.

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Artashot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва и Филипп Киркоров

Артист признался, что познакомил их со своей избранницей уже после принятия решения. 

"Я своих родителей поставил перед фактом раз и навсегда. Папе это не понравилось", — поделился певец в интервью The VOICE.

При этом мать Киркорова, Виктория, смогла принять его выбор и наладила отношения со знаменитой невесткой.

Брак между Киркоровым и Пугачёвой продлился одиннадцать лет — с 1994 по 2005 год.

Ранее Примадонна раскрыла мотивы этого союза, признавшись, что изначально планировала помочь карьере певца. По её словам, заключение брака стало эффективным способом привлечь внимание публики к молодому исполнителю.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Наука и техника
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Плёнка от влаги и герметичные швы помогают утеплить балкон
Недвижимость
Плёнка от влаги и герметичные швы помогают утеплить балкон
24,5% видов Аброльоса включены в Красную книгу — МСОП
Домашние животные
24,5% видов Аброльоса включены в Красную книгу — МСОП
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Последние материалы
Кубок России по многоборью стартовал в Челябинске по данным Союза конькобежцев России
Движение как ключевой фактор долголетия выделил психолог Лаклан Браун
Наталия Орейро отказалась от контрактов в Голливуде
Аренда жилья дешевеет — Павел Луценко
Кассационный суд отклонил жалобу по квартире Долиной
Атака Турции на Су‑24 показала важность жёсткого ответа России — аналитик Ведруссов
Прищипка помогает созреванию баклажанов в теплице — учёная Галина Кузьмицкая
Программная нейтраль обеспечила безопасный пуск на механике по оценке инженеров
Горячий яблочный сок остаётся зимней альтернативой глинтвейну
Дефектов меньше в домах комфорт-класса, сообщили строительные эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.