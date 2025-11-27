Семейная история Киркорова: почему отец певца был против брака с Пугачёвой

Филипп Киркоров рассказал о реакции своих родителей на отношения с Аллой Пугачёвой.
Артист признался, что познакомил их со своей избранницей уже после принятия решения.
"Я своих родителей поставил перед фактом раз и навсегда. Папе это не понравилось", — поделился певец в интервью The VOICE.
При этом мать Киркорова, Виктория, смогла принять его выбор и наладила отношения со знаменитой невесткой.
Брак между Киркоровым и Пугачёвой продлился одиннадцать лет — с 1994 по 2005 год.
Ранее Примадонна раскрыла мотивы этого союза, признавшись, что изначально планировала помочь карьере певца. По её словам, заключение брака стало эффективным способом привлечь внимание публики к молодому исполнителю.
