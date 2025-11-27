Новый виток в деле о квартире Ларисы Долиной: что решил суд

Кассационный суд отклонил жалобу по квартире Долиной

Второй кассационный суд отклонил жалобу Полины Лурье, купившей квартиру Ларисы Долиной. Заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству юриста певицы. Причиной стало оглашение в суде результатов медицинской экспертизы Долиной.

Фото: ВК-аккаунт Ларисы Долиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Лариса Долина

Как сообщает РИА Новости, исключительный режим слушания потребовался из-за конфиденциальности медицинских данных. Ни сама Долина, ни покупательница недвижимости не присутствовали на процессе. Это решение стало очередным этапом в длительном судебном разбирательстве.

Ранее Telegram-канал Baza раскрыл финансовую ситуацию певицы и рассказал о плотном графике выступлений на грядущих праздниках.

"Стоимость одного выступления артистки составляет 3,5 млн рублей плюс НДС. В общей сложности она заработает как минимум 105 млн рублей на праздничных мероприятиях", — сообщил канал о новогодних гонорарах певицы.

Этих средств практически хватит для покрытия ущерба от мошенничества. Сумма в 105 миллионов рублей близка к стоимости пятикомнатной квартиры, которую Долина потеряла из-за аферистов и которая была позже возвращена. Артистка активно восстанавливает финансовое положение через концертную деятельность.