Ирина Аллегрова и другие: кто вошёл в топ самых востребованных артистов на Новый год

Табриз Шахиди назвал самых дорогих артистов на корпоративы

Группа "Ленинград", рэпер Баста и коллектив "Руки Вверх" возглавили рейтинг самых востребованных артистов для новогодних корпоративов. Народная артистка Ирина Аллегрова также вошла в число лидеров по версии продюсера Табриза Шахиди.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Микрофон

В топ-лист попали Анна Asti, Филипп Киркоров и Егор Крид. Отдельно Шахиди отметил Леонида Агутина, который демонстрирует исключительную работоспособность.

"Он хоть и не является самым дорогим артистом, но работает больше всех", — пояснил продюсер в беседе с ТАСС.

Среди популярных исполнителей также значатся Zivert, Николай Басков и "Дискотека Авария". Разброс гонораров составляет от 6 до 20 миллионов рублей с учётом налогов и условий райдера. Начинающие музыканты получают наименьшие суммы за выступления.

Шахиди подчеркнул, что ценовая политика соответствует рыночным запросам. Самые скромные гонорары получают новые исполнители, такие как Bearwolf и группа "Бонд с кнопкой". Их участие в праздничных мероприятиях обходится организаторам значительно дешевле.