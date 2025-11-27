Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тектонические разломы сформировали рельеф Дуссе-Алинь по данным географов
ОАЭ, Бахрейн и Кайманы сохраняют 0% подоходный налог — данные налоговых ведомств
Кане-корсо напал на женщину с терьером в Петрозаводске
Украина ожидает от своих партнёров финансовую помощь для строительства бомбоубежищ
Овсяные хлопья стали основой быстрого завтрака из трёх минут
На костях обнаружены следы сажи и нагрева от слабых очагов по данным Sciencepost
Водителей штрафуют за установку дефлекторов и спойлеров по данным ГИБДД
Актёр Васильев не был похож на Рудика из "Москва слезам не верит"
Сушка и заморозка — лучшие способы сохранить кабачки на зиму, агроном Николай Хромов

Ирина Аллегрова и другие: кто вошёл в топ самых востребованных артистов на Новый год

Табриз Шахиди назвал самых дорогих артистов на корпоративы
Шоу-бизнес

Группа "Ленинград", рэпер Баста и коллектив "Руки Вверх" возглавили рейтинг самых востребованных артистов для новогодних корпоративов. Народная артистка Ирина Аллегрова также вошла в число лидеров по версии продюсера Табриза Шахиди

Микрофон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микрофон

В топ-лист попали Анна Asti, Филипп Киркоров и Егор Крид. Отдельно Шахиди отметил Леонида Агутина, который демонстрирует исключительную работоспособность.

"Он хоть и не является самым дорогим артистом, но работает больше всех", — пояснил продюсер в беседе с ТАСС.

Среди популярных исполнителей также значатся Zivert, Николай Басков и "Дискотека Авария". Разброс гонораров составляет от 6 до 20 миллионов рублей с учётом налогов и условий райдера. Начинающие музыканты получают наименьшие суммы за выступления.

Шахиди подчеркнул, что ценовая политика соответствует рыночным запросам. Самые скромные гонорары получают новые исполнители, такие как Bearwolf и группа "Бонд с кнопкой". Их участие в праздничных мероприятиях обходится организаторам значительно дешевле.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Долгий прогрев на холостых повышает износ цилиндров
Авто
Долгий прогрев на холостых повышает износ цилиндров
Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Наука и техника
Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Домашние животные
Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер Экстремальные диеты вредят здоровью в декабре — психолог Наталья Филиппова Валерия Жемчугова
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Последние материалы
Тектонические разломы сформировали рельеф Дуссе-Алинь по данным географов
ОАЭ, Бахрейн и Кайманы сохраняют 0% подоходный налог — данные налоговых ведомств
Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе
Кане-корсо напал на женщину с терьером в Петрозаводске
Украина ожидает от своих партнёров финансовую помощь для строительства бомбоубежищ
Обмен политзаключённых на Украине буксует из-за неполных списков — социолог Ведруссов
Овсяные хлопья стали основой быстрого завтрака из трёх минут
На костях обнаружены следы сажи и нагрева от слабых очагов по данным Sciencepost
Водителей штрафуют за установку дефлекторов и спойлеров по данным ГИБДД
Актёр Васильев не был похож на Рудика из "Москва слезам не верит"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.