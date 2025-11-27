Райдер Мити Фомина: что певец требует на концертах и почему избегает экстравагантности

Певец Митя Фомин подробно рассказал о требованиях к организаторам своих выступлений. Артист подчеркнул, что главным приоритетом для его команды является безупречное качество звука на площадке. Все усилия направлены на то, чтобы концерт прошёл без технических сбоев.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Митя Фомин

Фомин признался, что редко сталкивается с проблемами во время выступлений. Однако когда они возникают, реакция бывает незамедлительной.

"Если они вдруг происходят, то это планёрки, разборки, штрафы, мой трёхэтажный мат и ор в гримёрке", — пояснил исполнитель в интервью kp.ru.

Что касается личных пожеланий, то артист предпочитает окружать себя привычными условиями. В его райдере отсутствуют экстравагантные требования, которые часто ассоциируются со звёздами шоу-бизнеса.

Певец отметил лишь необходимость номера с ванной и видом из окна, а также доступность тренажёрного зала поблизости от места проживания.