Райдер Мити Фомина: что певец требует на концертах и почему избегает экстравагантности

Митя Фомин рассказал о требованиях к организаторам концертов
1:02
Шоу-бизнес

Певец Митя Фомин подробно рассказал о требованиях к организаторам своих выступлений. Артист подчеркнул, что главным приоритетом для его команды является безупречное качество звука на площадке. Все усилия направлены на то, чтобы концерт прошёл без технических сбоев.

Митя Фомин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Митя Фомин

Фомин признался, что редко сталкивается с проблемами во время выступлений. Однако когда они возникают, реакция бывает незамедлительной.

"Если они вдруг происходят, то это планёрки, разборки, штрафы, мой трёхэтажный мат и ор в гримёрке", — пояснил исполнитель в интервью kp.ru.

Что касается личных пожеланий, то артист предпочитает окружать себя привычными условиями. В его райдере отсутствуют экстравагантные требования, которые часто ассоциируются со звёздами шоу-бизнеса.

Певец отметил лишь необходимость номера с ванной и видом из окна, а также доступность тренажёрного зала поблизости от места проживания. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
