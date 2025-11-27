Постоянно плакала: Боня объяснила, почему её 13-летняя дочь больше не посещает школу

Модель Виктория Боня забрала дочь Анджелину из английской школы и перевела на дистанционное обучение, чтобы совмещать учебу с увлечениями и путешествиями.
В последние годы Виктория Боня активно делится с подписчиками подробностями жизни своей 13-летней дочери Анджелины. Девочка, дочь ирландского бизнесмена Алекса Смерфита, больше не посещает школу в привычном формате, полностью перейдя на онлайн-обучение. Несмотря на высокие затраты на образование — около семи миллионов рублей в год — Анджелина учится дома.
По словам Бони, решение забрать дочь из частного пансиона в Англии было непростым, но необходимым.
"Она постоянно плакала и просила её забрать. Ей не понравилось учиться в школе с проживанием. Поэтому мы забрали её в середине учебного года. Она продолжила учиться онлайн", — объяснила телеведущая.
Боня отметила, что дистанционное обучение оказалось более удобным и для дочери, и для самой мамы, которая часто путешествует. Теперь Анджелина может совмещать учебу с конным спортом, занимаясь в любой точке мира, и при этом находиться рядом с мамой.
Виктория Боня и Алекс Смерфит прожили вместе семь лет, Анджелина — их единственная дочь. Хотя пара не состояла в браке, оба родителя активно участвуют в воспитании ребёнка. После расставания они сохранили доброжелательные отношения и периодически встречаются, что помогает девочке чувствовать поддержку и стабильность.
Анджелина не имеет российского гражданства и является подданной Монако. Девочка увлекается модой и недавно начала зарабатывать на рекламе, чему активно способствует предприимчивая мама.
Онлайн-школы и дистанционные курсы позволяют совмещать учебу с увлечениями.
Индивидуальные занятия с репетиторами дают возможность углубленного изучения предметов.
Курсы по интересам, включая спорт и искусство, помогают развивать таланты вне традиционной школы.
Проектное обучение через платформы и мастер-классы расширяет кругозор.
Временные международные программы позволяют получать опыт без постоянного проживания за границей.
Родители комбинируют онлайн-учебу с очными мастер-классами или спортивными лагерями? Это поможет ребёнку сохранять социальные навыки и получать практический опыт, не жертвуя комфортом и безопасностью.
Как организовать обучение дома эффективно?
Нужно составить расписание, чередовать учебу с физической активностью и обеспечить тихое место для занятий.
Какие риски дистанционного обучения?
Отсутствие живого контакта с детьми и учителями может замедлять развитие социальных навыков.
Можно ли совмещать онлайн-школу с профессиональными занятиями?
Да, гибкий формат позволяет сочетать учебу с творческими или спортивными программами.
Миф: Дистанционное обучение хуже традиционного.
Правда: Оно дает гибкость, но требует дисциплины и поддержки родителей.
Миф: Ребенок теряет социализацию.
Правда: Своевременные активности с детьми и участие в клубах компенсируют этот недостаток.
Миф: Онлайн-учёба не подходит для талантливых детей.
Правда: Она позволяет развивать индивидуальные способности и увлечения в удобном ритме.
Онлайн-школы позволяют получить аттестат, признанный во многих странах.
Современные платформы включают видеоконференции, интерактивные задания и проверку знаний в реальном времени.
Многие дети знаменитостей совмещают дистанционку с активной публичной жизнью, что помогает им гибко управлять временем.
В прошлом обучение за границей требовало полного проживания в пансионе.
Доступ к цифровым образовательным ресурсам изменил подход к воспитанию и учёбе.
Сегодня дистанционное образование позволяет семьям адаптироваться к образу жизни и интересам детей, не ограничиваясь традиционной школьной системой.
На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.