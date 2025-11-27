Инес де Рамон готовит тихий День благодарения для Брэда Питта — почему пара выбирает камерность

Брэд Питт и Инес де Рамон собираются отметить День благодарения в спокойной обстановке.
По информации источников People, пара повторит формат прошлого года с тихим праздником в узком кругу. Мероприятие будет таким же камерным, как и в предыдущий раз.
"Им нравится держаться в тени и создавать собственные традиции. Они будут отмечать с небольшой группой людей", — пояснил друг де Рамон.
По словам близких к паре, этот праздничный сезон имеет для Питта особое значение. Нынешний праздник стал для актёра первым после смерти матери.
Источники отмечают, что он особенно ценит поддержку Инес в этот период. В этом году пара лишь однажды появилась на публике, посетив премьеру фильма Джорджа Клуни.
Напомним, отношения между Питтом и де Рамон длятся с 2022 года. Ранее инсайдеры сообщали, что пара строит домашний уют, о котором актёр мечтал после развода с Анджелиной Джоли.
На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.