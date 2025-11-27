Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Инес де Рамон готовит тихий День благодарения для Брэда Питта — почему пара выбирает камерность

Брэд Питт отметит День благодарения с Инес де Рамон
1:03
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Инес де Рамон собираются отметить День благодарения в спокойной обстановке.

Брэд Питт
Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брэд Питт

По информации источников People, пара повторит формат прошлого года с тихим праздником в узком кругу. Мероприятие будет таким же камерным, как и в предыдущий раз.

"Им нравится держаться в тени и создавать собственные традиции. Они будут отмечать с небольшой группой людей", — пояснил друг де Рамон.

По словам близких к паре, этот праздничный сезон имеет для Питта особое значение. Нынешний праздник стал для актёра первым после смерти матери.

Источники отмечают, что он особенно ценит поддержку Инес в этот период. В этом году пара лишь однажды появилась на публике, посетив премьеру фильма Джорджа Клуни.

Напомним, отношения между Питтом и де Рамон длятся с 2022 года. Ранее инсайдеры сообщали, что пара строит домашний уют, о котором актёр мечтал после развода с Анджелиной Джоли.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Наука и техника
Наука и техника
