Инес де Рамон готовит тихий День благодарения для Брэда Питта — почему пара выбирает камерность

Брэд Питт и Инес де Рамон собираются отметить День благодарения в спокойной обстановке.

По информации источников People, пара повторит формат прошлого года с тихим праздником в узком кругу. Мероприятие будет таким же камерным, как и в предыдущий раз.

"Им нравится держаться в тени и создавать собственные традиции. Они будут отмечать с небольшой группой людей", — пояснил друг де Рамон.

По словам близких к паре, этот праздничный сезон имеет для Питта особое значение. Нынешний праздник стал для актёра первым после смерти матери.

Источники отмечают, что он особенно ценит поддержку Инес в этот период. В этом году пара лишь однажды появилась на публике, посетив премьеру фильма Джорджа Клуни.

Напомним, отношения между Питтом и де Рамон длятся с 2022 года. Ранее инсайдеры сообщали, что пара строит домашний уют, о котором актёр мечтал после развода с Анджелиной Джоли.