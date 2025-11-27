Новогодний марафон Ларисы Долиной: сколько концертов и за какую цену даст певица ради финансового благополучия

Певица Лариса Долина в декабре и январе проведёт интенсивную серию выступлений. Её график заполнен почти полностью — осталось всего три свободные даты. При этом артистка готова пересмотреть расписание за двойной гонорар.
В праздничный период Долина даст более 20 концертов в Дубае и 10 в России. Стоимость одного выступления составляет 3,5 миллиона рублей без учёта НДС.
По оценкам Telegram-канала Baza, чистый заработок певицы превысит 105 миллионов рублей.
"Заказчикам также необходимо оплатить перелёт первым классом, проживание в пятизвёздочном отеле и услуги личного врача-фониатра", — уточняет источник.
Эти условия являются стандартными для контрактов подобного уровня.
Планируемый доход позволит артистке компенсировать недавние финансовые потери. Ранее Долина едва не лишилась квартиры из-за действий мошенников. Теперь её новогодние гонорары сравнялись со стоимостью этой недвижимости.
