Новогодний марафон Ларисы Долиной: сколько концертов и за какую цену даст певица ради финансового благополучия

Певица Лариса Долина в декабре и январе проведёт интенсивную серию выступлений. Её график заполнен почти полностью — осталось всего три свободные даты. При этом артистка готова пересмотреть расписание за двойной гонорар.

Фото: commons.wikimedia.org by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Лариса Долина

В праздничный период Долина даст более 20 концертов в Дубае и 10 в России. Стоимость одного выступления составляет 3,5 миллиона рублей без учёта НДС.

По оценкам Telegram-канала Baza, чистый заработок певицы превысит 105 миллионов рублей.

"Заказчикам также необходимо оплатить перелёт первым классом, проживание в пятизвёздочном отеле и услуги личного врача-фониатра", — уточняет источник.

Эти условия являются стандартными для контрактов подобного уровня.

Планируемый доход позволит артистке компенсировать недавние финансовые потери. Ранее Долина едва не лишилась квартиры из-за действий мошенников. Теперь её новогодние гонорары сравнялись со стоимостью этой недвижимости.