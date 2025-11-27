Бедна, как церковная мышь: адвокат семьи Яниса Тиммы рассекретил доходы Анны Седоковой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:43
Шоу-бизнес

Адвокат семьи покойного баскетболиста поставила под сомнение подлинность брачного договора певицы Анны Седоковой и спортсмена Яниса Тиммы.

Певица Анна Седокова
Фото: ВК-аккаунт Анны Седоковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Анна Седокова

Седокова оказалась в центре спора о брачном договоре и совместном имуществе с Тиммой. История получила продолжение после громкого заявления адвоката семьи спортсмена Маргариты Гавриловой, которая подробно объяснила, почему документ, на который певица опиралась в своих словах, не может считаться действительным. Ситуация обрастает эмоциями, конфликтами и попытками разобраться, что же происходило в семье последние годы.

Почему брачный договор оказался под вопросом

Адвокат пояснила, что соглашение было оформлено в США, но в российской юрисдикции не имеет силы. По её словам, документ заверила сотрудница, имеющая право подтверждать только подписи сторон, но не сам договор.

"Договор несуществующий. Человек обладал правами заверить только подписи. Он подписи и заверил", — подчеркнула адвокат.

Юрист объяснила, что в России нотариус обязан проверить содержание документа, убедиться в наличии переводчика, если одна из сторон не владеет языком, и разъяснить правовые последствия. В случае Анны и Яниса ничего этого не было. По информации Гавриловой, американский нотариус заранее предупредил супругов, что такой договор не будет действовать ни в США, ни в России.

Что говорили стороны и как развивались отношения

По данным Гавриловой, спорный документ предусматривал передачу всего имущества Яниса Анне. При этом певица, согласно её официальным справкам, не получала доходов в период брака, который длился чуть больше четырёх лет. Адвокат утверждает, что Янис обеспечивал семью, выступая за несколько европейских клубов.

"У Седоковой не было никакого дохода. Согласно её справкам 2-НДФЛ, она просто бедна, как церковная мышь", — добавила Гаврилова.

Что отвечает Анна Седокова

Певица не вступает в открытый диалог на тему брака и заявлений юриста. Но эмоционально комментирует давление, которое испытывает после трагедии, связанной с Тиммой. В личном блоге она призналась, что ежедневно сталкивается с агрессивными сообщениями и старается сохранять память о человеке, которого любила.

"Я уже сижу и реву час. У меня был потрясающий концерт, но сегодня утром я прочитала сообщение", — откровенничала певица.

Она подчеркнула, что пережитая боль остаётся с ней, а попытки хейтера задеть её - лишь усиливают внутреннее напряжение.

Как оформить брачный договор правильно

  1. Подготовить проект документа у юриста, специализирующегося на семейном праве.

  2. Проверить требования страны, где планируется заверение.

  3. Использовать профессиональные услуги переводчика, если одна из сторон не владеет языком.

  4. Обратиться к нотариусу с полномочиями на заверение содержания договора.

  5. Сохранить заверенные копии и электронные версии в надёжном хранилище.

А что если…

Если брачный договор уже оформлен за границей и вызывает сомнения, юристы советуют провести его юридическую экспертизу. В некоторых случаях допускается составление нового договора или соглашения о разделе имущества — уже по местным правилам.

Мифы и правда

Миф: брачный договор нужен только богатым.
Правда: он полезен всем парам, особенно если есть кредиты, автомобили или недвижимость.

Миф: договор разрушает доверие.
Правда: наоборот, он помогает обсудить важные вопросы заранее.

Миф: документ действует во всех странах одинаково.
Правда: правила сильно различаются.

Три факта

• Большинство брачных договоров в Европе заверяются сразу на двух языках.
• В России каждый третий договор признаётся недействительным из-за ошибок.
• Международные пары чаще всего оформляют документы через консульства.

Исторический контекст

  1. В России брачные договоры появились официально в 1996 году, после принятия нового Семейного кодекса.

  2. В странах Европы такие документы практикуются более ста лет.

  3. В США правила различаются между штатами, и многие пары оформляют договоры заранее, планируя покупку жилья или открытие бизнеса.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
