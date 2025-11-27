Приговор Аглае Тарасовой: как Филипп Киркоров отреагировал на суд над актрисой

Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой, признав её виновной в хранении наркотических средств. Она получила три года условно и штраф в размере 200 тысяч рублей. Позицию по этому делу выразил Филипп Киркоров.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Певец поделился переживаниями во время общения с журналистами на мероприятии певицы Жасмин.

"Ей же, как она сказала, просто дали покурить какую-то штуку. Она даже не знала, что это. Вот так вот и получилось… Я, честно говоря, переживал за Аглаю", — заявил Киркоров.

Артист также отметил, что является поклонником творчества матери актрисы, Ксении Раппопорт.

Инцидент произошёл в августе в аэропорту Домодедово. При досмотре у Тарасовой обнаружили вейп с маслом гашиша. На суде актриса утверждала, что не знала о содержимом устройства, которое ей подарили во время поездки в Израиль.