Приговор Аглае Тарасовой: как Филипп Киркоров отреагировал на суд над актрисой

Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой, признав её виновной в хранении наркотических средств. Она получила три года условно и штраф в размере 200 тысяч рублей. Позицию по этому делу выразил Филипп Киркоров.
Певец поделился переживаниями во время общения с журналистами на мероприятии певицы Жасмин.
"Ей же, как она сказала, просто дали покурить какую-то штуку. Она даже не знала, что это. Вот так вот и получилось… Я, честно говоря, переживал за Аглаю", — заявил Киркоров.
Артист также отметил, что является поклонником творчества матери актрисы, Ксении Раппопорт.
Инцидент произошёл в августе в аэропорту Домодедово. При досмотре у Тарасовой обнаружили вейп с маслом гашиша. На суде актриса утверждала, что не знала о содержимом устройства, которое ей подарили во время поездки в Израиль.
