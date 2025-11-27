Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мушки перед глазами есть у всех людей — офтальмолог Куренков
Чем сильнее ваши мышцы, тем активнее работает метаболизм — эксперты VivaGym
В ТРЦ "НЕБО" стартовал детский вокальный конкурс
Ретиноиды снижают образование закрытых комедонов — дерматолог Екатерина Каминская
Космические лучи могут поддерживать жизнь под льдом Марса и Энцелада — Арти
В России могут расширить туристический налог
Оболенцева опровергла финансовые мотивы развода с Резо Гигинеишвили
Volkswagen Magotan 2026 получил обновлённый IQ.Pilot по данным автопроизводителя
Ксения Собчак и Надежда Стрелец высмеяли друг друга за слова-паразиты

Приговор Аглае Тарасовой: как Филипп Киркоров отреагировал на суд над актрисой

Киркоров заступился за Аглаю Тарасову после приговора суда
0:59
Шоу-бизнес

Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой, признав её виновной в хранении наркотических средств. Она получила три года условно и штраф в размере 200 тысяч рублей. Позицию по этому делу выразил Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Певец поделился переживаниями во время общения с журналистами на мероприятии певицы Жасмин.

"Ей же, как она сказала, просто дали покурить какую-то штуку. Она даже не знала, что это. Вот так вот и получилось… Я, честно говоря, переживал за Аглаю", — заявил Киркоров.

Артист также отметил, что является поклонником творчества матери актрисы, Ксении Раппопорт.

Инцидент произошёл в августе в аэропорту Домодедово. При досмотре у Тарасовой обнаружили вейп с маслом гашиша. На суде актриса утверждала, что не знала о содержимом устройства, которое ей подарили во время поездки в Израиль.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
24,5% видов Аброльоса включены в Красную книгу — МСОП
Взбитое масло смягчает густоту варёной сгущёнки
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Трамп лично вмешивается в выборы в благополучном Гондурасе с целью смены власти Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
Даня Милохин устроился работать курьером и терпит побои ради заработка
Предупредили о стрессе котов из-за кормушек на окнах — ветврач Михаил Шеляков
Разведения с гантелями улучшают подвижность плеч по данным тренеров
Вот сегодня выгоднее всего избавляться от ненужных золотых украшений — эксперты
В оформлении ванных комнат растёт интерес к тёплым материалам — дизайнер Кун
Заложенность ушей при полете может привести к отиту — врач Зайцев
Мобилизация на Украине проводится с нарушениями закона — группа евродепутатов
Skyrider 2.0 улучшит компоновку бюджетных авиалиний — Aviointeriors
Европа обсуждает возможность проведения внезапных учений НАТО
Рита Дакота столкнулась с критикой из-за перелома пальца
