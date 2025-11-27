Подписчики обвинили Риту Дакоту в спектакле после перелома пальца — певица резко ответила

Певица Рита Дакота сообщила подписчикам о новой бытовой травме — переломе пальца. Однако в комментариях к её посту вместо поддержки появились обвинения в намеренном привлечении внимания супруга через несчастья.
Дакота резко ответила на подобные предположения.
"Думаю, "что-то муж меня недостаточно любит, надо палец ударить, а то мало мне бед в этом году". И такая пошла разливать по кафелю маску для волос в его ДР", — написала артистка.
Она добавила, что не понимает логики обвинений, поскольку её супруг Фёдор Белогай и без того оказывает ей постоянную поддержку.
Это не первая трудность в жизни певицы за последнее время. Ранее она сталкивалась с отменами концертов и осложнениями после пластической операции. Во всех этих ситуациях, по словам Дакоты, её муж оставался надёжной опорой, что делает бессмысленными обвинения в намеренном привлечении его внимания через неудачи.
