Чёрный козлёнок у Дурова: почему новый питомец стал поводом для шуток про личную жизнь

У основателя Telegram Павла Дурова и его спутницы Юлии Вавиловой появился новый питомец. Вавилова опубликовала в соцсетях видео с трёхмесячным козлёнком чёрного цвета.
Девушка сообщила, что теперь животное будет жить вместе с ними.
"У нас появился новый питомец! И это не собака, не кошка. Даже не хомячок. Это мини-козлёнок. Его зовут Тонски, ему три месяца", — рассказала Вавилова подписчикам.
Это сообщение мгновенно вызвало реакцию в интернете. Пользователи Сети начали шутить на тему личной жизни миллиардера. Некоторые предположили, что, возможно, именно этого "ребёнка" Дуров будет обеспечивать — намёк на обвинения со стороны матери его троих детей.
Ранее Юлия Вавилова уже высказывалась об отношениях с бизнесменом, назвав его "самым лучшим".
