Чёрный козлёнок у Дурова: почему новый питомец стал поводом для шуток про личную жизнь

У Павла Дурова и Юлии Вавиловой появился мини-козлёнок
0:57
Шоу-бизнес

У основателя Telegram Павла Дурова и его спутницы Юлии Вавиловой появился новый питомец. Вавилова опубликовала в соцсетях видео с трёхмесячным козлёнком чёрного цвета.

Павел Дуров и Юлия Вавилова
Фото: Telegram by Telegram-канал Юлии Вавиловой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Павел Дуров и Юлия Вавилова

Девушка сообщила, что теперь животное будет жить вместе с ними.

"У нас появился новый питомец! И это не собака, не кошка. Даже не хомячок. Это мини-козлёнок. Его зовут Тонски, ему три месяца", — рассказала Вавилова подписчикам.

Это сообщение мгновенно вызвало реакцию в интернете. Пользователи Сети начали шутить на тему личной жизни миллиардера. Некоторые предположили, что, возможно, именно этого "ребёнка" Дуров будет обеспечивать — намёк на обвинения со стороны матери его троих детей.

Ранее Юлия Вавилова уже высказывалась об отношениях с бизнесменом, назвав его "самым лучшим".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
