Новое материнство Юлии Высоцкой: как решение актрисы отражается на её жизни и карьере

Юлия Высоцкая рассказала о материнстве и удочерении

Юлия Высоцкая раскрыла свой взгляд на материнство. Поводом стала её роль в фильме "Огненный мальчик", где она играет мать подростка, попавшего в беду. Актриса подчеркнула сложность родительской ответственности в современном мире.

Фото: commons.wikimedia.org by YogaChoice, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Юлия Высоцкая

Высоцкая призналась, что её героиня ставит перед зрителем непростые вопросы.

"Страшно, когда ответственность, которую взрослые несут за своих детей, заслоняется карьерными или ещё какими-то амбициями", — поделилась актриса в интервью PeopleTalk.

Она добавила, что стремилась вызвать сопереживание не только к ребёнку, но и к его матери.

Эти слова приобретают особый смысл в свете недавнего признания пары. Ранее Высоцкая и Андрей Кончаловский сообщили, что удочерили девочку Соню четыре года назад.

"Мы сильно не прятались, но и не афишировали", — объяснила Высоцкая решение оградить дочь от публичности.

Девочка появилась в их семье в возрасте девяти дней, и её ни разу не показывали публике.