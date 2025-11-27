Новое материнство Юлии Высоцкой: как решение актрисы отражается на её жизни и карьере

Юлия Высоцкая раскрыла свой взгляд на материнство. Поводом стала её роль в фильме "Огненный мальчик", где она играет мать подростка, попавшего в беду. Актриса подчеркнула сложность родительской ответственности в современном мире.
Высоцкая призналась, что её героиня ставит перед зрителем непростые вопросы.
"Страшно, когда ответственность, которую взрослые несут за своих детей, заслоняется карьерными или ещё какими-то амбициями", — поделилась актриса в интервью PeopleTalk.
Она добавила, что стремилась вызвать сопереживание не только к ребёнку, но и к его матери.
Эти слова приобретают особый смысл в свете недавнего признания пары. Ранее Высоцкая и Андрей Кончаловский сообщили, что удочерили девочку Соню четыре года назад.
"Мы сильно не прятались, но и не афишировали", — объяснила Высоцкая решение оградить дочь от публичности.
Девочка появилась в их семье в возрасте девяти дней, и её ни разу не показывали публике.
