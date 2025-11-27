Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Завод Tenet в Калуге выпустил 30-тысячный автомобиль по данным компании
Гибкие рационы снижают чувство вины за еду по данным психологов
На актрису Марию Шумакову напал пьяный мужчина
Электростимуляция расширила поле зрения после инсульта по данным EPFL
Puma может перейти под контроль азиатских компаний — Bloomberg
Актриса Ксения Непомнящая осталась без жилья и поёт в электричках за еду
Noon ускоряет доставку еды в Дубае по данным туристических экспертов
Закрепление в Волчанске важно для формирования буферной зоны — политолог Живов
Мытьё головы перед стрижкой улучшает точность среза — парикмахер Линда

Новое материнство Юлии Высоцкой: как решение актрисы отражается на её жизни и карьере

Юлия Высоцкая рассказала о материнстве и удочерении
1:05
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая раскрыла свой взгляд на материнство. Поводом стала её роль в фильме "Огненный мальчик", где она играет мать подростка, попавшего в беду. Актриса подчеркнула сложность родительской ответственности в современном мире.

Юлия Высоцкая
Фото: commons.wikimedia.org by YogaChoice, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Юлия Высоцкая

Высоцкая призналась, что её героиня ставит перед зрителем непростые вопросы.

"Страшно, когда ответственность, которую взрослые несут за своих детей, заслоняется карьерными или ещё какими-то амбициями", — поделилась актриса в интервью PeopleTalk.

Она добавила, что стремилась вызвать сопереживание не только к ребёнку, но и к его матери.

Эти слова приобретают особый смысл в свете недавнего признания пары. Ранее Высоцкая и Андрей Кончаловский сообщили, что удочерили девочку Соню четыре года назад.

"Мы сильно не прятались, но и не афишировали", — объяснила Высоцкая решение оградить дочь от публичности.

Девочка появилась в их семье в возрасте девяти дней, и её ни разу не показывали публике.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
АКПП уходят с конвейеров из-за расхода топлива — владелец автосервисов
Авто
АКПП уходят с конвейеров из-за расхода топлива — владелец автосервисов
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
24,5% видов Аброльоса включены в Красную книгу — МСОП
Домашние животные
24,5% видов Аброльоса включены в Красную книгу — МСОП
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Последние материалы
Актриса Ксения Непомнящая осталась без жилья и поёт в электричках за еду
Noon ускоряет доставку еды в Дубае по данным туристических экспертов
Закрепление в Волчанске важно для формирования буферной зоны — политолог Живов
Мытьё головы перед стрижкой улучшает точность среза — парикмахер Линда
ЕС не имеет ресурсов для масштабных кибератак против России — эксперт Курочкин
ЕС пытается изменить мирный план США в ущерб России — политолог Бардин
Чувства вне времени: не пропустите спектакль в Театре на Трубной
Бумажные конверты обеспечивают семенам безопасное хранение
Время реакции — это навык, который можно тренировать — Кайли Линдер
Следствие сможет замораживать сумму хищения на 10 дней — по данным юристов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.