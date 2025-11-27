Театр, квартира и антиквариат: кому перейдёт имущество покойного Шиловского

Шиловский оставил сыну и внучке в наследство театр, квартиру и антиквариат

История наследия актёра и режиссёра Всеволода Шиловского оказалась куда сложнее, чем просто перечень вещей: театр, коллекции и память о семье требуют бережного решения, и теперь многое зависит от его ближайших наследников.

Фото: ВК-аккаунт театра Шиловского by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Всеволод Шиловский

Смерть Шиловского стала тяжёлым событием для его близких и для большого круга людей, связанных с театром. Его уход произошёл спустя полгода после смерти жены, Натальи Цехановской, с которой он прожил долгую и очень тёплую жизнь. После кончины супруги здоровье режиссёра резко ухудшилось, и поставленный весной диагноз не оставил шансов даже при активной терапии. Но несмотря на боль и слабость, Шиловский продолжал работать почти до самого последнего момента, выходил к зрителям и поддерживал дела своего маленького театра, который создал по любви.

Жизнь, переживания и последние месяцы режиссёра

О потере артиста многие его коллеги говорили с особым трепетом. Актёр Дмитрий Певцов вспомнил, каким человеком был Шиловский, и как он держался, даже когда болезнь забирала силы.

"Шиловский — один из тех актёров и режиссёров, которые бережно сохраняли традиции русского академического театра, я бы даже сказал шире, русского искусства. Человек мхатовской школы, человек большого сердца, ума и таланта", — написал актёр в соцсетях.

Шиловский оставался в профессии до тех пор, пока мог стоять на сцене и общаться со зрителем. Он часто повторял, что театр — часть его жизни, и без него он просто не умеет быть.

Главное наследие: театр, дом и память о большой культуре

После смерти режиссёра начались обсуждения, что же будет с его активами и проектами. На первом месте — театр-студия на Петровке, 17. Это место он буквально выстраивал руками и душой, а труппа, которую он собрал, была для него второй семьёй. Он всегда говорил, что театр — его "дом номер два" и никогда не мог себе представить, что прекратит там работать.

У режиссёра также осталась просторная трёхкомнатная квартира на Селезнёвской улице. Сейчас подобные квартиры оцениваются примерно в 50 миллионов рублей, но для самого Шиловского эта недвижимость была прежде всего символом семейного тепла. Наталья Цехановская не просто жила там — она превращала пространство в настоящий маленький музей. Она увлекалась антиквариатом, покупала редкую мебель, живопись, декоративные предметы. Всё это сегодня стоит очень дорого, но для семьи вещи ценны не стоимостью, а историей.

"А этот стол раздвигается от окна комнаты до конца коридора. Он стоит мощно, красиво", — рассказывал режиссёр.

В квартире была и особенная комната — спальня, которую он называл своей "кельей". Там хранились подарки от друзей и коллег.

Поддержка и последние дни

О том, как проходили последние месяцы режиссёра, вспоминал и актёр Станислав Садальский.

"Умер Сева Шиловский. Грустно, горько. Слава Богу, виделись часто последнее время", — вспомнил актёр.

Он отметил, что труппа театра окружила режиссёра заботой, помогала ему справляться с болезнью, следила за его питанием и состоянием. Для Шиловского это было очень важно — он чувствовал себя не один.

А что если…

Если у имущества есть творческая или историческая ценность, часто имеет смысл передать его в музей или создать фонд имени художника или режиссёра. Так культурное наследие сохраняется и остаётся открытым для публики.

FAQ

Кому перейдёт наследство Шиловского?

Его официальными наследниками являются сын Павел и внучка Аглая.

Можно ли сохранить театр в прежнем виде?

Да, если будет создана управляющая структура или фонд, который продолжит дело.

Сколько стоит содержание театра?

Расходы зависят от аренды, зарплат труппы и технического обслуживания — от нескольких миллионов рублей в год.

Мифы и правда

Миф: театр-студию можно легко закрыть.

Правда: такие проекты обычно держатся на энтузиазме и поддержке команды.

Миф: антиквариат всегда растёт в цене.

Правда: стоимость зависит от рынка, подлинности и состояния предметов.

Миф: наследники обязаны делить имущество поровну.

Правда: возможны соглашения, учитывающие интересы всех сторон.

Три факта

• Многие актёрские квартиры в Москве превращены в домашние музеи.

• Антиквариат лучше всего оценивать через специализированные галереи.

• Театральные студии редко передаются по наследству в готовом виде — ими нужно управлять.

Исторический контекст

Домашние театры и студии возникали в России ещё в XIX веке. Много известных артистов передавали свои коллекции музеям. Частные театры переживали подъём в 1990-х и продолжают развиваться сегодня.