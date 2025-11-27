Валентина Иванова борется с выпадением волос: какие меры принимает избранница Тимати после родов

Возлюбленная Тимати рассказала о послеродовом восстановлении

Валентина Иванова подробно рассказала о процессе восстановления после родов. Модель работает не только над физической формой, но и над нормализацией работы организма.

Фото: instagram by личный аккаунт Валентины Ивановой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валентина Иванова

Особое внимание она уделяет проблеме выпадения волос, которая обострилась к четвёртому месяцу после рождения дочери Эммы. Ситуацию усугубил осенний сезон, требующий дополнительной поддержки организма.

"Борюсь с дефицитами, осенним авитаминозом, выпадением волос, отёками. Сегодня была у эндокринолога", — сообщила Иванова в личном блоге.

Модель также отметила, что прекратила грудное вскармливание на третьем месяце жизни ребёнка. Естественный процесс сопровождался постепенным уменьшением лактации.

На этом фоне в блоге появилось фото с новым кольцом от Тимати, что вызвало вопросы подписчиков о возможном изменении статуса отношений пары.