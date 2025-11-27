Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каждый знак зодиака имеет свой праздничный стиль — астролог Меган Роуз
Анастасия Решетова заявила, что красива, потому что любима
Чаще всего в аварии попадают автомобили марки Toyota — Ингосстрах
Россия может лишиться ржаного хлеба уже завтра — президент РСМКП Свириденко
Пористая структура кухонных губок способствует росту бактерий — Nomega
На глубине 4000 м обнаружено образование чёрного кислорода — Nature Geoscience
Белок черных бобов помогает укреплять и ускорять рост волос
Выращивание чеснока в два яруса даёт высокий урожай
Кардиотренировки улучшили выносливость у тренирующихся сказано специалистом

Знаменитость в строю: Macan попал в центр спецназначения Витязь — детали

Рэпер Macan направлен в спецназ "Витязь"
Шоу-бизнес

Рэпер Macan, чьё настоящее имя Андрей Косолапов, получил направление для прохождения срочной службы в центре специального назначения "Витязь". Подразделение входит в структуру Росгвардии и известно отборными критериями для бойцов.

Рэпер Макан
Фото: commons.wikimedia.org by Хижина Музыканта, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рэпер Макан

Задачи, выполняемые спецназовцами, включают контртеррористические операции и освобождение заложников. Личный состав регулярно участвует в обеспечении безопасности во время массовых мероприятий.

"Бойцы "Витязя” выполняют особо ответственные задачи", — сообщает Telegram-канал SHOT.

Напомним, осенью музыкант получил повестку, после чего возникали вопросы о его явке в военкомат. Теперь его распределение в элитный центр подтверждено официально.

За историю подразделения 16 его сотрудников были удостоены звания Героя России. Спецназ приобрёл широкую известность после участия в освобождении заложников во время теракта на "Норд-Осте" в 2002 году.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Наука и техника
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Новости спорта
Формирование талии после 50 ускоряют контролируемые вращения — фитнес-эксперты
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Мини-шубы не спасают: 5 пород кошек, которым зима приносит больше всего страданий
Мини-шубы не спасают: 5 пород кошек, которым зима приносит больше всего страданий
Последние материалы
Анастасия Решетова заявила, что красива, потому что любима
Чаще всего в аварии попадают автомобили марки Toyota — Ингосстрах
Россия может лишиться ржаного хлеба уже завтра — президент РСМКП Свириденко
Пористая структура кухонных губок способствует росту бактерий — Nomega
На глубине 4000 м обнаружено образование чёрного кислорода — Nature Geoscience
Белок черных бобов помогает укреплять и ускорять рост волос
Выращивание чеснока в два яруса даёт высокий урожай
Кардиотренировки улучшили выносливость у тренирующихся сказано специалистом
Молоко делает домашний батон мягче по данным кулинарных технологов
Татуировки связаны с риском развития меланомы — учёные из Лундского университета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.