Знаменитость в строю: Macan попал в центр спецназначения Витязь — детали

Рэпер Macan, чьё настоящее имя Андрей Косолапов, получил направление для прохождения срочной службы в центре специального назначения "Витязь". Подразделение входит в структуру Росгвардии и известно отборными критериями для бойцов.
Задачи, выполняемые спецназовцами, включают контртеррористические операции и освобождение заложников. Личный состав регулярно участвует в обеспечении безопасности во время массовых мероприятий.
"Бойцы "Витязя” выполняют особо ответственные задачи", — сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, осенью музыкант получил повестку, после чего возникали вопросы о его явке в военкомат. Теперь его распределение в элитный центр подтверждено официально.
За историю подразделения 16 его сотрудников были удостоены звания Героя России. Спецназ приобрёл широкую известность после участия в освобождении заложников во время теракта на "Норд-Осте" в 2002 году.
На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.