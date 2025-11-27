Знаменитость в строю: Macan попал в центр спецназначения Витязь — детали

Рэпер Macan направлен в спецназ "Витязь"

Рэпер Macan, чьё настоящее имя Андрей Косолапов, получил направление для прохождения срочной службы в центре специального назначения "Витязь". Подразделение входит в структуру Росгвардии и известно отборными критериями для бойцов.

Фото: commons.wikimedia.org by Хижина Музыканта, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рэпер Макан

Задачи, выполняемые спецназовцами, включают контртеррористические операции и освобождение заложников. Личный состав регулярно участвует в обеспечении безопасности во время массовых мероприятий.

"Бойцы "Витязя” выполняют особо ответственные задачи", — сообщает Telegram-канал SHOT.

Напомним, осенью музыкант получил повестку, после чего возникали вопросы о его явке в военкомат. Теперь его распределение в элитный центр подтверждено официально.

За историю подразделения 16 его сотрудников были удостоены звания Героя России. Спецназ приобрёл широкую известность после участия в освобождении заложников во время теракта на "Норд-Осте" в 2002 году.