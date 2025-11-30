Гонка за ролями больше не нужна: что заставило Макарского выбрать свободу вместо актёрской славы

26 ноября Антону Макарскому исполнилось 50 лет — возраст, когда многие подводят итоги, но сам артист считает важным не оглядываться слишком часто. Он давно решил: стремиться к бесконечной гонке за ролями в кино или театре — не его путь. Вместо этого он сосредоточился на концертах, духовных проектах и работе, которая приносит настоящее чувство смысла.
Поклонники помнят Макарского по мюзиклу "Нотр Дам де Пари" и многосерийному проекту "Бедная Настя". Однако в последние годы он либо отказывался от предложений, либо не находил среди них ничего нового. Последняя его работа датируется 2019 годом — мелодрама "Любовь с доставкой на дом".
Он открыто объяснял свою позицию.
"Вот блондинка, вот брюнетка — и я разрываюсь между ними на протяжении 24 или 60 серий. Неинтересно", — говорил артист в подкасте Дмитрия Кравченко "Для Культурных".
Макарский отмечал, что с детства иначе смотрел на актёрскую профессию. Он видел, что его дед относился к театру не как к месту творческой свободы, а как к служению и тяжёлой дисциплине. Именно этот взгляд сформировал его собственное отношение к профессии.
"Я никогда не хотел быть актёром. У меня не было романтизации этой профессии", — отмечал Антон в 2024-м.
Сегодня Антон делает ставку на музыку, семью и проекты на канале "Спас". Вместе с женой Викторией Морозовой он выступает на концертах, где программа постоянно меняется, а зрители нередко сами выбирают композиции.
"Мы выходим на концерт и говорим то, что мы говорим, поём то, что мы хотим спеть", — отмечал Макарский в беседе с "Говорит Москва".
Кроме гастролей, супруги путешествуют по стране, снимая фильмы о российских святынях. Они рассказывают не только о храмах, но и о локальной кухне, туристических маршрутах и национальных традициях разных регионов. Пара живёт в Сергиевом Посаде, воспитывает двоих детей и старается проводить с ними как можно больше времени.
Антон признаётся: их брак переживал разные периоды, однако именно совместная работа и поддержка друг друга укрепляют отношения. Они привыкли быть рядом практически круглые сутки, и такая близость для них естественна.
Межзвёздный объект 3I/ATLAS пролетит в 270 млн км от Земли, и астрономы напоминают: для редких угроз существует международный план защиты, включающий изменение траектории.