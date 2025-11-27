Это ранит любую маму: Тодоренко призналась, чего она боится услышать от собственных детей

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о том, как трудно совмещать работу, многодетное материнство и бытовые обязанности, и открыто призналась: на домашние дела у неё просто не остаётся времени. Такой опыт знаком многим родителям, и случай Регины Тодоренко подчёркивает, как меняются привычные роли в семье, когда карьера и дети находятся на одном уровне важности.
Когда в семье появился третий ребёнок, привычный распорядок перевернулся. Несмотря на то что многие представляют декрет как период спокойствия, для активных, творческих и публичных людей он зачастую становится лишь короткой паузой. Так случилось и с телеведущей: она быстро вернулась к работе, совмещая съёмки, организационные задачи и материнские заботы.
Тем не менее у такого темпа есть обратная сторона: тревоги и сомнения. И именно этим переживаниям Регина позволила прозвучать открыто.
"Страшно, что в будущем расскажут обо мне мои сыновья… Надеюсь, не останется в их умах, что мама им не готовила завтрак. Потому что завтрак у нас готовит папа", — поделилась Регина Тодоренко в беседе с "7Дней".
Сегодня в семьях появляется всё больше вариантов разделения бытовых задач. В случае телеведущей часть домашних процессов поручена профессионалам — няням и домработницам. Такой подход позволяет родителям сохранять ресурс, а детям — оставаться под присмотром. При этом значимым остаётся не количество приготовленных завтраков, а эмоциональная связь, внимание и поддержка.
Семейные ритуалы сильнее влияют на память ребёнка, чем бытовые мелочи.
В странах Европы до 60% семей хотя бы частично делегируют домашние обязанности.
Роботы-пылесосы и кухонные комбайны стали одними из самых востребованных бытовых устройств у молодых родителей.
Раньше обязанности в доме лежали почти полностью на женщинах: уход за детьми, стирка, готовка. С развитием техники появились стиральные машины, пароварки и блендеры, облегчившие быт. А позже — профессиональные сервисы, которые изменили модели семейного взаимодействия. Сегодня родители стремятся к балансу, выбирая то, что подходит именно их семье.
