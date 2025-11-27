Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казеин обеспечивает длительное насыщение вечером по данным специалистов по питания
Плотный тональный крем усиливает морщины — блогер Наталья Кононова
Ничья вместо Апокалипсиса: политолог назвал единственное условие выживания мира
Бутовый камень десятилетиями держит каркасные постройки — инженер-строитель
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Чужой приговор: условный срок дяде журналиста аукнется его племяннику
Тарасова сообщила следствию, что не знала точного состава вейпа
40 000 финских компаний ищут новых владельцев — Yle
Уровень запаха собаки напрямую связан с гигиеной и питанием

Годы тишины и одна особенность характера: что стояло за тайным разводом Ларисы Гузеевой

Гузеева развелась с мужем из-за жёсткого характера — продюсер Дворцов
3:07
Шоу-бизнес

Новость о том, что Лариса Гузеева рассталась с мужем ещё в 2019 году, всплыла неожиданно. Сама артистка пока не подтверждает эту информацию, но в её окружении уверены: разрыв действительно произошёл и давно. Обсуждение в медиа быстро набрало обороты, и многие пытаются понять, что могло стать причиной столь долгого молчания. Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с изданием "Страсти" высказал своё видение происходящего, подчеркнув, что характер телеведущей во многом определяет её жизненные решения.

Лариса Гузеева
Фото: commons.wikimedia.org by Guzeeva-kremlin.jpeg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Гузеева

Почему тема вызвала такой интерес

История Гузеевой всегда вызывала повышенное внимание. Её считают одной из самых ярких, самостоятельных и принципиальных женщин российского телевидения. И именно эта самостоятельность, по мнению продюсера, могла сыграть ключевую роль в её личной жизни. Дворцов утверждает, что артистка не из тех, кто нуждается в постоянной поддержке или чьём-то разрешении — и такая черта далеко не всем мужчинам подходит.

"Я думаю, что она действительно развелась. Гузеева — единоличница, будем называть так, она привыкла всегда жить ради себя, а не ради мужчины. Зарабатывает она достаточно хорошо. То есть ей даже мужская поддержка не нужна. Почему она скрывала расставание несколько лет? Ну, скорее всего, боялась, не хотела к себе кого-то подпускать", — сказал Дворцов.

Он добавил, что не каждый мужчина возьмёт в жены или войдёт в отношения с Ларисой, потому что она женщина волевая, властная, очень жёсткая по отношению к мужчинам.

Интересные факты

  1. Разводы среди медийных персон часто скрываются годами из-за контрактов и имиджевых рисков.

  2. Женщины с высоким доходом статистически чаще принимают решение о разрыве первыми.

  3. Публичные личности нередко живут раздельно долгое время, формально оставаясь в браке.

Исторический контекст

  1. В начале 2000-х многие актёры и телеведущие предпочитали держать личную жизнь в тени, чтобы избежать давления жёлтой прессы.

  2. Тенденция к "тихим разводам" усилилась с развитием соцсетей: публичность стала более агрессивной.

  3. За последние годы заметно вырос интерес аудитории к биографиям звёзд, что делает любые личные события особенно резонансными.

Итог

Публика обсуждает многое, связанное с Гузеевой: характер, самодостаточность, возможный развод. Но одно очевидно: её жизненная позиция и профессиональная устойчивость позволяют ей принимать решения, не подстраиваясь под ожидания. Неудивительно, что скрытый разрыв многие восприняли не как слабость, а как способ защитить своё пространство. В браке со своим супругом телеведущая прожила 20 лет, и, возможно, именно этот опыт стал одним из самых значимых этапов в её жизни.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Домашние животные
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Еда и рецепты
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Евросоюз
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Костюм подвёл в самый ответственный момент: образ Чеботиной превратил сцену в минное поле
Мини-шубы не спасают: 5 пород кошек, которым зима приносит больше всего страданий
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Последние материалы
Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Малышева заявила, что семаглутид не вызывает слепоту
Маточный уксус формирует ценную пробиотическую культуру — emporiomontello.it
Зимой не стоит пить зеленый чай перед выходом на улицу — нутрициолог Ольга Панова
Ультраобработанный рацион повышает жировую массу по данным Cell Metabolism
Лекарства повреждают слизистую из-за задержки в пищеводе — Роуз Колуччи
Этот альпийский курорт ограничивает число лыжников — RSE
Антуриумы меняют окраску прицветников после цветения
Первая трансграничная канатка получит мощную финансовую поддержку — ВЭБ.РФ
Быстрый рецепт пудинга из хурмы всего из трёх продуктов показали кулинары
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.