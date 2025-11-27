Белые женщины — всё население Земли: зрители поставили Малышеву в тупик после её вопроса

Малышева заявила, что семаглутид не вызывает слепоту

Шоу-бизнес

В студии популярной программы "Жить здорово!" неожиданная реакция зрителей выбила ведущую из привычного ритма — и именно этот момент стал поводом снова обсудить, как мы воспринимаем медицинскую информацию и почему важно не делать выводы на основе единичных данных.

Фото: archive.government.ru by Alexey Druzhinin / Government.ru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Елена Малышева

Ситуация, в центре которой оказалась Елена Малышева, оказалась показательной: речь шла о препаратах для снижения веса, безопасности уколов семаглутида и доверии к телеведущей. История быстро разошлась по медиапространству, а сам выпуск теперь доступен на сайте телеканала.

Почему разговор о рисках вызвал путаницу

Вопрос участницы передачи был вполне прямым: может ли семаглутид вызвать слепоту. Малышева пояснила, что такие опасения возникли из-за ограниченного исследования, где участвовали люди с уже имеющимися офтальмологическими проблемами. Невозможно, подчеркнула она, судить о препарате по одной работе — нужны обширные клинические данные, где учитываются возраст, сопутствующие болезни, дозировки и общий курс лечения.

Чтобы объяснить, что данные выборки не отражают всю картину, ведущая предложила зрителям небольшой мысленный эксперимент — и здесь возникла неожиданная реакция.

"Вот посмотрите на нашу студию, здесь сидит около 100 человек. Как вы этих людей опишете? Это белые люди, женщины. Мужчин у нас шесть. То есть это белые женщины, которые преобладают над мужчинами примерно в 10 раз. Вот это наша студия. Это значит, говорю я вам, что всё население Земли, восемь миллиардов, — это белые люди, в основном женщины. Вы мне поверите?" — сказала телезвезда.

На вопрос, предполагающий отрицательный ответ, публика неожиданно поддержала её, и это вызвало живую реакцию ведущей.

"Товарищи, я в тупике", — отреагировала Малышева.

Позже она добавила с иронией, что настолько высокого доверия не заслуживает.

Мифы и правда

Миф: семаглутид вызывает слепоту.

Правда: подобных данных нет; слухи появились из-за исследования с участием людей, у которых уже были проблемы со зрением.

Миф: если препарат помог знакомому, он подойдёт всем.

Правда: эффективность зависит от метаболизма, уровня гормонов и общего состояния организма.

Миф: раз препарат прописал врач, его можно применять без контроля.

Правда: регулярные проверки и коррекция дозировки обязательны.

Три интересных факта

• Семаглутид изначально создавался для лечения диабета второго типа.

• В клинических исследованиях участвовали десятки тысяч человек, что делает результаты более достоверными.

• Психологический настрой влияет на успешность похудения не меньше, чем диета или тренировки.

Исторический контекст

Появление препаратов на основе GLP-1 стало прорывом в терапии диабета. Спустя годы они приобрели новое назначение — контроль веса. Медиа активно подхватили тему, что привело к всплеску интереса и множеству дискуссий о безопасности.