Макаревич* взорвал ностальгию по СССР: его слова ломают самый живучий советский миф

Андрей Макаревич* назвал позором жизнь в СССР
2:28
Шоу-бизнес

Разговоры о советском прошлом вспыхивают с новой силой всякий раз, когда появляется яркое, эмоциональное мнение человека, пережившего эпоху изнутри. Интервью Андрея Макаревича*, музыканта, много лет жившего в СССР, стало очередным поводом вспомнить, каким было то время и почему оценки очевидцев нередко звучат так жёстко. Его слова вызвали серьёзный отклик — от полного согласия до неприятия, но интерес к теме не угасает: она затрагивает личный опыт миллионов людей.

Андрей Макаревич*
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Андрей Макаревич*

Как музыкант описал атмосферу СССР

В беседе, опубликованной в Telegram-канале "Хуже и не скажешь", Макаревич* подчеркнул, что не испытывает ностальгии по распавшемуся государству. По его мнению, идеализировать те времена могут лишь те, кто их не застал или видел только привлекательную оболочку, скрывавшую бытовые трудности. Отдельно он отметил людей, которым советская система давала определённые привилегии, — по его словам, их было немного, но именно они чувствовали себя в относительном комфорте.

Музыкант жёстко охарактеризовал отношение государства к гражданину, противопоставив официальные лозунги реальной картине повседневности. Его высказывание подчёркивает противоречие: внешне государство декларировало заботу, а на деле человек будто растворялся в механизме.

"Самое главное, что было в СССР и что происходит сейчас в России, человек не ставился ни во что. Это было быдло, пешки и расходный материал. Поэтому рассказы про бесплатные квартиры, образование и счастливую жизнь — это сказки. Были очереди за кефиром и постоянное унижение. На покупку квартиры или автомобиля собирали по 15 лет. Это была не жизнь, а позор", — сказал музыкант.

Мифы и правда

  1. Миф: "В СССР не было бедных".
    Правда: уровень бедности измерялся иначе, но дефицит и низкие доходы были повсеместными.

  2. Миф: "Каждый получал бесплатное жильё".
    Правда: очереди длились десятилетиями, а распределение зависело от статуса и удачи.

  • Миф: "Все жили дружно и спокойно".
    Правда: бытовой комфорт сочетался с постоянным контролем и страхом сказать лишнее.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.